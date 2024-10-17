Ситуація ще не катастрофічна: полковник запасу ЗСУ розповів про бої під Селидовим

Ситуація в Селидовому Донецької області залишається напруженою, але ще не катастрофічною. Окупанти посилено тиснуть на фланги.

Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан, зауваживши, що ситуація в Селидовому зараз не така, як свого часу була під Вугледаром.

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Чого очікувати далі

Як припустив Світан, можливо, підрозділи, які перебувають на флангах, мають недостатню комунікацію з основними силами в Селидовому. Це може призвести до проблем.

Росіяни можуть спробувати продавити фланги, як це було під Вугледаром. Тоді група, яка керує обороною Селидового, буде змушена відійти, щоб не було оточення,

– сказав Світан.

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На думку Світана, проблеми з комунікацією та управлінням стаються через те, що на одному напрямку може бути багато різних підрозділів, у яких різні керівництва. Тому інколи виходить ситуація, що не всі знають, хто яке завдання виконує.

Є проблеми з управлінням, але їх можна вирішити. Якщо це вдасться, то ми втримаємо напрямок. Втрата Селидового дозволить росіянам сунутися на Покровськ з півдня. Тоді вони зможуть це робити навіть без захоплення Курахового, яке розташоване південніше,

– розповів Світан.