Доводиться приймати нестандартні рішення, – Сирський про жорсткі бої біля Покровська

На Покровському напрямку наразі склалася найскладніша ситуація. Жорстокі бої тривають в районі кількох населених пунктів і українським захисникам доводиться приймати нестандартні рішення.

Про це розповів головнокомандувач ЗСУ, додавши, що кілька днів поспіль працював у бригадах, які ведуть оборону на Покровському напрямку. Сирський також відзначив військових різних бригад, які дують гідну відсіч ворогу.

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Сирський розповів про Покровський напрямок

Головком ЗСУ повідомив, що робота в штабах триває практично в цілодобовому режимі й командування доводиться приймати нестандартні рішення, щоб зміцнити оборону та знищити наступальний потенціал ворога.

Нині, за словами Сирського, найбільш інтенсивні бої точаться на східних околицях Гродівки, далі по рубежу Кам'яного та Красного ярів, безпосередньо в Новогродівці, нижче, в районі східної околиці Михайлівки, яка розташована перед Селидове.

Бої носять виключно жорсткий характер. Ворог кидає у бій все, що може рухатись і наступати, намагаючись прорвати оборону наших військ. Наші бійці проявляють мужність та героїзм у боях з силами противника, які переважають,

– наголосив Сирський.

Він відзначив бійців кількох бригад – 25-ї окремої повітряно-десантної бригади, від дій якої ворог зазнає великих втрат, 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша та 150-ї окремої механізованої бригади. Військовослужбовці цих підрозділів роблять усе можливе, щоб зупинити ворога та не дозволити його просування вглиб.

"У таких умовах наша головна задача – посилити оборону наших військ на найскладніших ділянках фронту, забезпечити бригади достатньою кількістю боєприпасів та інших матеріально-технічних засобів. Власне, вирішенню цих питань і була присвячена моя робота", – резюмував Сирський.