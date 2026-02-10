Росіяни стали заручниками своєї тактики, – майор НГУ про бої біля Покровська

На Покровському напрямку росіяни продовжують наступати дрібними штурмовими групами, зазнаючи великих втрат через українські дрони. Зимові погодні умови ускладнюють побут і логістику для обох сторін, але російська тактика не міняється.

Майор, заступник командира 4 батальйону "Сила свободи" 4 бригади НГУ "Рубіж" Володимир Назаренко пояснив 24 Каналу, що технології війни значно еволюціонували порівняно з 2022 роком, а дрони та безпілотники суттєво змінили тактику бойових дій.

Як погодні умови впливають на бойові дії на фронті?

Росіяни зберігають незмінну тактику наступу малими штурмовими групами, просуваючись від укриття до укриття. Окупанти підтримують високий темп накопичення та постачання резервів, при цьому рівень їхніх втрат залишається стабільно високим.

Ворог масовано застосовує керовані та некеровані авіабомби, артилерію, а також активно використовує БпЛА, "Шахеди" та "Гербери" для ударів по фронтовій зоні.

Попри погодні умови, які ускладнюють польоти, обидві сторони продовжують активно використовувати дрони – як ударні, так і розвідувальні.

Загалом цілі окупантів – просуватися там, де у них виходить, хоча на більшості ділянок їм нічого не вдається. Якщо десь є якісь просування в сотні метрів, то вони даються надзвичайно великою ціною, великою кількістю втрат,

– пояснив Назаренко.

Сили оборони активно використовують різноманітні засоби для забезпечення логістики всіх підрозділів, які виконують бойові завдання, адаптуючись до складних погодних умов завдяки еволюції військових технологій під час війни.

Чому Росія й досі кидає людей у бій, попри колосальні втрати?

Росіяни підтримують темп наступального тиску через постійне поповнення резервів. Для них жива сила – найдешевший і наймасовіший ресурс: вони вербують найманців, залучають злочинців і в'язнів, обманюють їх обіцянками, а потім погрожують розстрілами та фізичними покараннями, щоб змусити воювати.

Дрони та технології кардинально змінили можливості ведення розвідки, спостереження та завдання ударів порівняно з 2022 – 2023 роками – FPV-дрони, ударні БпЛА та важкі коптери зі скидами суттєво трансформували тактику застосування та правила ведення війни.

Це, в першу чергу, відображається на втратах окупантів під час спроб просуватися від нори до нори. Відповідно, змінюється тактика ворога. У 2022 році основна ставка була на бронетехніку, танкові колони. У 2023 – 2024 роках активно використовувалися танкові та бронетанкові угруповання, колони техніки. Зараз же ми бачимо не тільки обшиті танки чи броньовані машини, а вже танки-їжаки,

– сказав Назаренко.

Ворог комбінує наявні ресурси та вдосконалюють обрану ще з 2022 року тактику вогняного валу, намагаючись давити перевагою в ресурсах – цей підхід є традиційним для російської армії протягом останніх 200 років.

Росія традиційно намагається задавити противника людськими ресурсами, не жаліючи ні своїх солдатів, ні техніки, постійно застосовуючи керовані авіабомби, артилерію та тактику вогняного валу – все одночасно.

Зверніть увагу! Триває збір бригади "Рубіж" на наземний робототехнічний комплекс для медичної евакуації. НРК дозволяє замінити людину-водія на дистанційну систему, позбавляючи її ризику під час евакуації поранених. Мета збору – 900 000 гривень. Задонатити на збір можна за цим посиланням на банку.

Що ще відомо про ситуацію біля Покровська?