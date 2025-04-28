Боєзіткнення і спроби прорвати оборону: DeepState розповів про ситуацію на Покровському напрямку

На Покровському напрямку спостерігається досить інтенсивна динаміка боєвих зіткнень. Усі вони різноманітні та мають свою динаміку.

Ситуація на цій ділянці фронту залишається складною. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState.

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Що відомо про ситуацію на Покровському напрямку

За даними аналітиків DeepState, від Новоторецького до Калинового окупанти здійснюють постійні спроби прорвати оборону українських військових, застосовуючи піхоту і техніку. Окрім цього, іноді вони збирають десятки одиниць техніки, особливо, мотоциклетної, і йдуть в штурми.

Наразі найбільша активність проходить в районі Єлизаветівки, Тарасівки та Старої Миколаївки. Варто зауважити, що район Тарасівки є напруженим через тиск росіян на Водяне Друге і Зелене Поле, яке практично стало окупованим, а навколо Старої Миколаївки ситуація загострюється через те, що ворог підібрався впритул до села.

На відтинку Миколаївка – Гродівка немає суттєвих змін. Там Силам оборони вдається контролювати пересування росіян і здійснювати вчасне ураження. Втім, активність окупантів на цій ділянці невелика.

Надскладною також є ситуація в районі Лисівки, де ворог здійснює сильний тиск на українські позиції, але десантники 25 ОПДБр докладають максимальних зусиль, щоб не допустити успіхів російської армії. Окрім цього, окупанти періодично безрезультатно намагаються штурмувати по відтинку Даченське – Зелене – Відродження (Новий Труд).

Складним є і відтинок Шевченко – Піщане, якому російські військові приділили чимало уваги, щоб знову зайняти місцевість, яку звільнили або пробували звільнити Сили оборони.

Варто зауважити, що ці населені пункти важливі для росіян, адже Шевченко для них слугує "опорником" та місцем для накопичення сил, наразі вони заводять туди все більше і більше піхоти, тоді як Піщане – важливе для логістики.

Особливо насиченим на бойові дії є відтинок Котлине – Удачне.

Кожен може бачити досить немалу синю зону, де українські військові проявляють ініціативу, щоб зупинити та відтіснити ворога, зокрема, користуючись здобутками на інших ділянках Покровського відтинку,

– кажуть в DeepState.

Там зазначають, що Котлине є шляхом для відкриття оперативного простору в бік траси Павлоград – Покровськ, щоб обійти місто і збільшити зону вогневого контролю логістики. Натомість в Удачному ворог вбачає можливість зробити хороший опорний пункт і місце для накопичення.

Складна ситуація і в Успенівці, яка стала місцем запеклих боїв і смертю великої кількості російських військових.

Аналітики DeepState зазначають, що постійний тиск ворога дається взнаки й через великі втрати росіянам майже вдалося повністю зайняти село. Саме тут вони здійснили величезну кількість накатів легковою автомобільною технікою за останній час і залучили багато піхоти, яку Сили оборони знищують у великих кількостях.

Окрім цього, росіяни потроху видавлюють українських бійців з відтинку Надіївка – Котлярівка – Богданівка. Вони намагаються знищувати їхні позиції "в нуль" перед тим, як здійснювати рух піхотою.

Також йдуть постійні обміни ударами дронів, внаслідок чого район Троїцького – Преображенки та Котлярівки став суцільною зоною активних бойових дій.

У DeepState наголошують, що кількість штурмових дій росіян більшою мірою є безрезультативними, як і співвідношення втрат з просуваннями. Там додають, що в першу чергу така ситуація склалася завдяки зусиллям українських військових.

Попри це, росіянам все ж таки вдається досягати успіхів на Донеччині. Зокрема, 25 квітня повідомлялося, що ворог окупував Калинове, а також просувається поблизу Березівки та Тарасівки.