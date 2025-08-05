Покровський напрямок залишається одним із найгарячіших на фронті. Росіяни намагаються просунутися вглиб, зокрема в районах Покровська, Мирнограда й Родинського.

Сили оборони продовжують стримувати атаки. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на аналітиків DeepState.

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Яка ситуація поблизу Покровська?

Район Покровськ – Мирноград на Донеччині залишається одним з епіцентрів бойових дій. Російські війська ведуть активні штурми з метою захоплення Покровська.

Ворог змінює тактику: від прямолінійних атак до диверсій. Зокрема, фіксувалися проникнення російських ДРГ безпосередньо в межі міста. Проте Сили оборони швидко ліквідували їх.

За даними аналітиків, перші спроби обійти Покровськ відбувалися в районі Котлиного. Завдяки злагодженим діям ЗСУ просування ворога вдалося стримати, а подекуди навіть покращити власне тактичне положення.

Проте росіяни змогли заблокувати логістику трасою на Павлоград. Наразі рух цією ділянкою майже неможливий.

Ворог перекинув всю свою увагу на населений пункт Родинське, досягнувши попередніх успіхів, і розуміючи всю необхідність і перевагу контролю над цим містом,

– йдеться в повідомленні.

Ситуація біля Родинського: дивіться на карті

Для реалізації таких, як передає ресурс, планів ворог потребує значних ресурсів. Наразі він зосереджується на знищенні логістики ЗСУ, що може спричинити хаос у тилу та ускладнити оборону.

Військові України мужньо тримають позиції та протидіють штурмам, не даючи росіянам просунутися далі.

Нагадаємо, 5 серпня стало відомо, що росіяни захопили населений пункт Попів Яр у Донецькій області. Окрім цього, окупанти досягли просування на трьох напрямках фронту.