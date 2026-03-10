Військові розповіли, яка ситуація на Покровсько-Мирноградському напрямку і що планують росіяни

Ситуація на фронті залишається дуже напруженою, зокрема в районі Покровсько-Мирноградської агломерації. Ворог активно нарощує резерви зброї для подальшого наступу.

За добу 9 березня на цьому напрямку Сили оборони відбили 30 штурмів росіян. Про це повідомив речник Угрупування військ "Схід" Григорій Шаповал у коментарі Укрінформу.

Яка ситуація на Покровсько-Мирноградському напрямку?

Як зазначив Григорій Шаповал, росіяни збільшують численність авіаударів та атак іншими вогневими засобами. Однак, українські бійці продовжують утримувати позиції в районах Покровська та Мирнограда.

На Слов’янському напрямку агресор атакував три рази в районах Закітного та Платонівки. Одне боєзіткнення триває. На Краматорському напрямку ворог атакував у районі Никифорівки. Бій ще триває. На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 14 наступальних дій у районах Плещіївки, Іванопілля, Щербинівки, Русин Яру, Софіївки та у напрямку Костянтинівки, Іллінівки, Новопавлівки,

– зазначив речник.

В районах Шахового, Мирнограда, Родинського, Гришиного, Котлиного, Удачного та Молодецького російські війська намагались 13 разів витіснити українських захисників із позицій. Наразі одна з атак продовжується.

Сили оборони ведуть посилену аеророзвідку, мінують ймовірні маршрути ворога, блокують його логістику та системно проводять пошуково-ударні операції за допомогою дронів, артилерії та авіації.

Яка ситуація на фронті?