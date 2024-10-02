Покровськ може бути в небезпеці, – Світан пояснив, що може загрожувати місту

На Покровському напрямку українським військовим вдається стримувати росіян. Однак він може опинитись в небезпеці, якщо окупанти витіснять ЗСУ з іншого напрямку.

Мовиться про Курахівський напрямок та Вугледар. Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, зауваживши, що для протидії просування там ворога Україні потрібне швидке постачання зброї від США.

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Чому Покровськ може опинитись в небезпеці

Полковник запасу ЗСУ висловив сумнів, що росіяни зможуть просуватись на Покровськ збоку Червоного Яру, адже там є хороша система оборони Сил оборони України.

Загалом захопити місто окупантам буде складно, адже воно є великим. Просування ворога на Покровськ контролюються.

Туди зараз надсилають додаткове озброєння, принаймні частину потрібного. За допомогою далекобійних засобів ураження ЗСУ можуть втримати російські війська на підході до міста з напрямку Червоного Яру.

Світан наголосив, що серйозніші проблеми є біля Вугледару та на Курахівському напрямку.

Покровськ буде в небезпеці, коли росіяни витіснять нас з Вугледару та Курахового. Тоді ворог підійде до Покровська з південного та південно-східного напрямків,

– підкреслив полковник запасу ЗСУ.

У такому випадку українським військовим буде складно стримати окупантів. Росіяни перетнуть нитку, яка пов'язує Покровськ з центральними районами України в напрямку Павлограду.

Покровський напрямок: дивіться на карті

За словами Світана, поки що навіть складно спрогнозувати кількість озброєння для ЗСУ для оборони Вугледара та Курахівського напрямку. Зараз все залежить від постачання озброєння туди нашими партнерами. Адже розв'язати ситуацію великою кількістю особового складу не вийде.

"Навіть, якщо постачання затримається на кілька тижнів, цей напрямок практично ніщо не врятує", – зазначив полковник запасу ЗСУ.

До слова! Ветеран російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман вважає, що для захисту Покровського напрямку також варто посилити оборону на Півночі, а саме на Торецькому напрямку.