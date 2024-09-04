Покровськ їм не дуже потрібен, – боєць ЗСУ сказав, куди рвуться росіяни

На Покровському напрямку, який наразі є найважчим на фронті, росіяни пробують прориватися маленькими групами, щоб не стати мішенню для української артилерії, ракет та дронів. Вони кидають туди все, що можуть.

Однак ворогу, як розповів 24 Каналу військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов, найімовірніше, не потрібний Покровськ. Він прагне відрізати українських військових від Запорізького угруповання військ, тому рветься до траси з Костянтинівки в Покровськ.

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Військовослужбовець ЗСУ розповів, що наявні ресурси у ворога дозволяють лише мріяти про те, щоб перерізати логістику по трасі Покровськ – Костянтинівка. Хоча українські військові вже давно не користуються цим автошляхом, вони їздять полями та іншими дорогами.

"Ворогу насправді, мені здається, не дуже й потрібний Покровськ <..> Він прагне відрізати нас від Запорізького угруповання військ. Це все, на що вони здатні, як на мене. Але тут все поруч, і противник у разі потреби досить швидко перекидає резерви", – зазначив Сазонов.

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До справжньої стратегії додається ще й кабінетна. Росіяни хочуть докладати керівництву у Кремлі про якісь успіхи. Біля Часового Яру, на Лиманському напрямку, Запоріжжі та Херсоні – їх немає. Водночас у районі Покровська є, тому вони прагнуть максимум "вичавити" з цього.

Також для того, що потім на перемовинах використовувати це як важіль впливу. Мовляв, "дивіться, яка лінія бойового зіткнення, можемо погрожувати вже звідси". Але я повторюю, що не дуже вірю в те, що їм вдасться взяти Покровськ. Я дуже в цьому сумніваюся,

– сказав Кирило Сазонов.

Яка ситуація на Покровському напрямку: дивіться на карті