Ламають зуби об оборону ЗСУ: боєць розкрив фатальний прорахунок Росії на Покровському напрямку

Ситуація на Покровському напрямку залишається складною. Ворог зараз накопичує резерви на цій ділянці фронту.

Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко, зауваживши, що у ворога йде перегрупування як на Покровському, так і на Запорізькому напрямках. Вони підтягують додаткові сили.

Що відбувається на Покровському напрямку?

За словами Мусієнка, окупанти явно розраховували на легший перебіг боїв в агломерації Покровськ – Мирноград. Бойові дії тут стати сильно кровопролитними для загарбників.

Нам вдалося зв'язати ворожі війська. Ми не дали їм стрімко захопити усю агломерацію та створити плацдарм для наступу на Дніпропетровщину,

– сказав Мусієнко.

Звісно, противник має певні тактичні успіхи. Сіра зона розширюється, але Сили оборони ще мають можливість здійснювати логістику на цій ділянці. Стійкість фронту зберігається.

Втрати Росії: коротко