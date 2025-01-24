"Окупанти просочуються під покровом туману": у ЗСУ розповіли про ситуацію під Покровськом

Покровський напрямок залишається одним із найгарячіших на фронті. Лише за минулу добу тут росіяни 63 рази намагалися прорвати українську оборону.

Наразі погодні умови дозволяють окупантам під покровом туману просочуватися до лінії боєзіткнення. Про це в ефірі 24 Каналу розповів офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка ЗСУ Сергій Цехоцький.

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Яка ситуація під Покровськом

Офіцер каже, що росіяни прагнуть обійти Покровськ. У зв'язку з цим, зараз відновилися більш активні штурмові дії в напрямку Мирнограда з півночі від міста.

За минулу добу було 63 спроби противника прорвати оборону. І практично ця цифра повторюється щодоби,

– додає Цехоцький.

Він також зазначає, що підрозділи українських Сил оборони працюють для того, щоб виснажити та знищити ворога. За словами Цехоцького, за минулу добу було вбито чи важко поранено понад 400 росіян.

Водночас командир батальйону спеціального призначення "Шквал" 59 ОМПБр з позивним "Балу" каже, що на його ділянці фронту тактика змінилася зі зменшенням динаміки дій. Він додає, що наразі на Покровський напрямок заходять нові російські підрозділи, бо "старі вже трошки стерлися".

"Балу" зазначає, що в росіян є серйозні проблеми з технікою. За його словами, за місяць українські Сили оборони знищують таку кількість техніки, яку Росія не зможе виробити за рік.

Однак, він додає, що в українській армії менше снарядів, ніж у російській – людей. Саме завдяки ресурсам росіянам вдається оточувати українських військових у "котли" на різних напрямках.