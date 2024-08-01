Одночасний наступ на Покровському й Торецькому напрямках: Машовець припустив задум Росії

Противник силами угруповання військ "Центр" продовжує наступальні дії на двох оперативних напрямках – Покровському та Торецькому. Йому вдалося досягти достатньо вагомих успіхів у тактичній зоні. Він прорвався на 6,5 кілометрів через бар'єрний рубіж річок Вовча й Казений Торець уздовж залізниці з Авдіївки на Покровськ.

Ворог взяв під контроль район Тимофіївки та половину Веселого. Веде бої на північній та східній околиці Желанного у бік Сергіївки, тобто оперує по обидва боки залізниці. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, координатор групи "Інформаційний спротив" Костянтин Машовець.

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Вороже угруповання військ "Центр" посилене певними підрозділами зі складу 1 армійського корпусу. У південному секторі смуги відповідальності цієї армії також залучена 90 танкова дивізія.

Чого прагне досягти ворог

Сили оборони України продовжують утримувати невеликий плацдарм східніше річки Вовча у районах Межового, Скучного та Яснобродівки. Однак відступили з Новоселівки Першої, наразі село під контролем ворога.

Наскільки я розумію, найближчим часом противник силами 27 мотострілецької дивізії, 114 окремої мотострілецької бригади та 90 танкової дивізії займуть цей плацдарм. ЗСУ будуть вимушені відступити західніше річки,

– припустив Костянтин Машовець.

Українське командування сковане у маневрах силами та засобами, тому що росіяни намагаються відрізати наші підрозділи, які ще утримують східну частину селища Нью-Йорк.

Головна ціль – максимально глибоко просунутися у західному й північно-західному напрямках у бік важливої рокади Покровськ – Костянтинівка. Близько 6 – 7 кілометрів залишилося росіянам, аби вийти на автошлях біля Малинівки та Новогродівки.

Наступ Росії на Покровському та Торецькому напрямках: дивіться на карті

Можливо, окупанти навіть не штурмуватимуть Покровськ, а більше зосередяться на Торецьку. Чим глибше вони залізуть у південний фланг українських військових, тим зручніше їм буде проводити операцію щодо Торецького району оборони.