Росія зосередила 100 тисяч військових на Покровському напрямку. Ще близько 60 тисяч окупантів перебувають на Новопавлівському напрямку.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на речника оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктора Трегубова в етері телемарафону.

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Скільки росіяни сконцентровано на Покровському напрямку?

Трегубов повідомив, що найбільше окупантів зосереджено на Покровському напрямку – 100 тисяч.

Найбільше взагалі росіян на Покровському напрямку – 100 тисяч. На Новопавлівському останній раз перевіряли – було понад 60 тисяч. Річ у тому, що наші напрями це те, куди росіяни йдуть з нашої точки зору, з наших позицій. А у росіян, власне, один і той же самий підрозділ може залучатися на двох наших напрямках, якщо він працює в стику, тому там треба дивитися,

– розповів Трегубов.

До слова, у Генштабі спростували заяви про нібито оточення підрозділів ЗСУ у Покровську. Наразі ворог намагається перерізати логістику українських захисників та проводить наступальні дії північно-східніше міста.