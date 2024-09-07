Українські військові контратакують на Покровському напрямку. Мовиться про невеликі контратаки.

Видання написало, що російська армія переважає українські сили біля Покровська приблизно в чотири рази. До речі, Головком ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Україні вдалося зупинити просування Росії на Покровському напрямку.

Дивіться також Бої за Торецьк і Селидове, росіяни хочуть оточити Вугледар: як змінилася лінія фронту за тиждень

Що відбувається на Покровському напрямку

Не чекайте миттєвих кардинальних змін навколо Покровська. Наразі українські засоби підкріплення – як мінімум бригада Нацгвардії "Кара-Даг" та 12 бригада "Азов" та 93 механізована бригада ЗСУ – проводять невеликі контратаки, основним ефектом яких є уповільнення або невеликий відступ росіян,

– заявило видання.

За їхніми даними, українці утримували в резерві 4 чи 5 бригад, кожна з яких налічувала до 2000 солдатів і сотні одиниць техніки. Деякі з цих резервів приєднуються до бою вздовж останньої лінії оборони за 5-6 миль від Покровська та його життєво важливих шляхів постачання.

Дивіться також Знаємо цей маневр, – генерал армії сказав, куди ворог спрямував сили на Покровському напрямку

Генштаб ЗСУ станом на ранок 7 вересня повідомив, що на Покровському напрямку наші захисники відбили 49 ворожих штурмових дій в районах населених пунктів Суха Балка, Олександропіль, Зелене Поле, Воздвиженка, Новотроїцьке, Гродівка, Новогродівка та Михайлівка.

Військові повідомили, що найбільша концентрація атак була поблизу Новогродівки, Гродівки та Михайлівки.

Аналітики DeepState писали, що найбільш гарячі ділянки фронту – Покровськ і Торецьк. Там українські військові щодня стримують ворогів, які постійно лізуть на позиції наших бійців.