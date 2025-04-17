Укр Рус
24 Канал Новини України Уражено 240 окупантів: гвардійці відбили масштабний штурм росіян у районі Покровська:
17 квітня, 18:42
1

Уражено 240 окупантів: гвардійці відбили масштабний штурм росіян у районі Покровська:

Анастасія Колеснікова

17 квітня окупанти пішли у потужний механізований наступ на Покровському напрямку. Українські захисники зупинили ворога, завдавши йому нищівних втрат.

Сьогодні гвардійці 14-ї бригади Національної гвардії України “Червона Калина” дали потужну відсіч масштабному механізованому штурму російських окупантів на Покровському напрямку.

Ворог кинув у бій велику кількість техніки. Цього разу більшість це були бойові броньовані машини й мотоцикли. А також біля двох рот живої сили.

Попередньо підтверджено втрати:

більше 240 окупантів уражено (безповоротні та санітарні);

знищена техніка ворога:

  • 96 мотоциклів,
  • 21 бойова броньована машина;
  • 2 од. автомобільної техніки;
  • 2 артилерійські системи.