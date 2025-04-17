Уражено 240 окупантів: гвардійці відбили масштабний штурм росіян у районі Покровська:

17 квітня окупанти пішли у потужний механізований наступ на Покровському напрямку. Українські захисники зупинили ворога, завдавши йому нищівних втрат.

Сьогодні гвардійці 14-ї бригади Національної гвардії України “Червона Калина” дали потужну відсіч масштабному механізованому штурму російських окупантів на Покровському напрямку. Ворог кинув у бій велику кількість техніки. Цього разу більшість це були бойові броньовані машини й мотоцикли. А також біля двох рот живої сили. Попередньо підтверджено втрати: більше 240 окупантів уражено (безповоротні та санітарні); знищена техніка ворога: 96 мотоциклів,

21 бойова броньована машина;

2 од. автомобільної техніки;

2 артилерійські системи.