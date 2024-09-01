У Покровському районі під час ліквідації пожежі загинув рятувальник

У Донецькій області під час виконання службових обов'язків загинув рятувальник. Він зазнав важкої травми, яка стала причиною смерті.

Родину українських рятувальників сколихнула сумна звістка. На Донеччині під час ліквідації пожежі загинув рятувальник Антон Олександрович Іваницький.

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Лікарі не змогли нічого зробити

У ДСНС розповіли, що 1 вересня під час виконання службових обов'язків загинув пожежний-рятувальник 73 державної пожежно-рятувальної частини 7 державного пожежно-рятувального загону сержант служби цивільного захисту Антон Олександрович Іваницький.

Антон Іваницький отримав зазнав травми під час ліквідації пожежі у приватному житловому будинку в селі Новоселидівка. Його доставили до лікарні, проте попри зусилля лікарів, врятувати чоловіка не вдалося.

Антон був відданим своїй справі, справжнім професіоналом і надійним товаришем. Загинув, рятуючи життя інших,

– наголосили у ДСНС.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.