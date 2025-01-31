У Покровську під обстріл потрапили волонтери: поранено три людини, пошкоджено авто, – МВА

Росіяни продовжують завдавати ударів по Покровську. У МВА повідомили, що 30 січня під обстріл потрапили три волонтери.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Покровську МВА.

Дивіться також Аварійно-рятувальні роботи на місці влучання "Шахеда" у Сумах завершено: загинуло 9 осіб

Що відомо про обстріли Покровська

30 січня російські війська завдали серії ударів по Покровську та околицях. Внаслідок атак постраждали мирні жителі, зруйновано житлові будинки та пошкоджено транспорт.

О 13:00 внаслідок обстрілу FPV-дроном східної частини Покровська поранено 3 цивільні особи (волонтери) та пошкоджено евакуаційний автомобіль FIAT. З осколковими пораненнями тіла жінка 1982 року народження та двоє чоловіків 1976 та 1967 років народження самостійно звернулись за допомогою до травматологічного відділення КНП "Деліл" у місті Добропілля. Всі постраждалі є жителями Покровської територіальної громади,

– розповіли в МВА.

Крім того, 30 січня до Добропільської ЦРЛ звернулися двоє чоловіків, які отримали множинні осколкові поранення під час обстрілу Покровська 28 січня.

Інші обстріли Покровська та околиць, які відбулися впродовж 30 січня: