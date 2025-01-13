Україна зупинила роботу єдиної в країні шахти з видобутку коксівного вугілля, – Reuters

Україна зупинила видобуток коксівного вугілля на шахті в Покровську, яка живила металургійну промисловість країни. Причиною став наступ російських військ.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters. Зазначається, що відповідну інформацію журналістам надали два джерела в галузі.

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У Покровську закрили шахту з видобутку коксівного вугілля

Підприємство в Покровську є єдиною в Україні шахтою, яка видобуває коксівне вугілля, необхідне для сталеливарної промисловості країни,

Раніше аналітики Deep State повідомляли, що російські війська перебували за менш ніж за 2 кілометри від одного зі стовбурів шахти.

Вони всі зараз припинили роботу,

– повідомило одне джерело видання.

За словами іншого джерела, на шахті в Покровську немає видобутку, а робітники працюють тільки на поверхні. До того ж там триває евакуація.

Виробники заявляють, що сподіваються знайти альтернативні джерела коксівного вугілля з інших регіонів України, в разі захоплення шахти в Покровську. Однак зазначається, що Україні в будь-якому разі знадобиться імпорт і це призведе до зростання витрат.

Ще в грудні 2024 року стало відомо, що компанія "Метінвест" закрила одну з трьох шахт своєї вугільної компанії, яка розташована у селищі Піщане неподалік від Покровська. Цей майданчик забезпечував близько половини загального обсягу видобутку українського вугілля, який здійснював "Метінвест".