Покупці проти шахраїв: як відстояти свої права у продавців та сервісів

Яких тільки схем не вигадують сучасні шахраї. Причому вони не "чатують" десь за рогом чи в темному підворітті – шахраї прекрасно прижилися серед недобросовісних продавців і працівників сервісних служб. Але управа на них є.

З точки зору закону України про захист прав споживачів рекомендації надали юрист АО "Коннов і Созановський" Андрій Никоненко та заступник керівника юридичного департаменту корпорації "Біосфера" Ірина Голуб.

Якщо товар виявляється краденим

Історія: У магазині ви придбали товар, зокрема – планшет, мобільний телефон тощо. Вдома при спробі реєстрації виявили, що товар крадений.

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Щоби не втрапити в "історію": перевіряйте наявність повного комплекту документів на товар, відповідної заводської упаковки, звіряйте серійний номер мобільного пристрою з указаним у документах. На сайті Українського державного центру радіочастот за кодом IMEI можна перевірити – чи офіційно було ввезено цей телефон в Україну та занесено імпортерами до Бази даних.

Як діяти, якщо втрапив: якщо покупець дізнався про факт краденого товару не від досудового розслідування, а, наприклад, при спробі реєстрації товару на сайті виробника (Amazon, Apple тощо), то такий товар може вважатися таким, що має істотні недоліки, і згідно зі статтею 8 Закону України "Про захист прав споживачів" покупець має право повернути товар та вимагати від магазину повернення сплачених за товар грошей. Однак не виключено, що магазин буде заперечувати та заявить, що покупець сам повідомив виробника про викрадення товару. Щоб такі аргументи не стали перепоною для реалізації покупцем своїх прав, покупець повинен мати докази того, що товар заявлений як викрадений до його продажу магазином.

Якщо покупець придбав крадений товар, і його вилучено органами досудового розслідування, необхідно звертатися до магазину з вимогами про відшкодування збитків, нанесених йому продажем краденого товару.

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Покроково:

1. Звернутися з письмовою претензію до суб’єкта господарювання, у якого був придбаний товар. В претензії потрібно вказати найменування придбаного товару, дату, місце та обставини придбання, чітко викласти свої вимоги. До претензії обов’язково треба додати копію розрахункового документу, що підтверджує факт придбання товару – квитанції, товарного чи касового чеку, а щодо товару, на який встановлено гарантійний строк – також технічного паспорта чи іншого документа, що його заміняє, з позначкою про дату продажу.

2. Звернутися зі скаргою до Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів та в її територіальні органи. У скарзі необхідно викласти обставини здійснення покупки та додати до неї копію звернення до суб’єкта господарювання, копії розрахункового та гарантійного документів. На сайті Держпродспоживслужби є консультативний розділ, в якому споживач, чиї права порушені, може почитати рекомендації та інструкції до дії, знайти зразок скарги та скласти її самостійно, без допомоги юриста.

3. Звернення до поліції з відповідною заявою.

Якщо ваш "непрацюючий" гаджет передали сторонній особі

Історія: У вас зламався пристрій, ви відносите його на ремонт до сервісного центру. Там вам кажуть, що пристрій не підлягає ремонту і його потрібно утилізувати. Згодом вас починає шантажувати стороння особа, погрожуючи розповсюдити вашу особисту інформацію, що була на пристрої, і вимагаючи гроші або інші цінності.

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Щоби не втрапити в "історію": звертатися лише у сертифіковані виробником сервіси. Перелік таких зазвичай є на сайті виробника. У не сертифікованих сервісах все залежить від особистих якостей людей, які там працюють. Якщо вам сказали, що ваш пристрій "неможливо відновити" – не віддавайте його, заберіть додому, особливо якщо ставилися досить легковажно до захисту даних на ньому.

Як діяти, якщо втрапив: юристи рекомендують звернутися до Національної поліції із заявою про порушення кримінального провадження за статтями 182 ("Порушення недоторканності приватного життя") та 189 Кримінального кодексу України ("Вимагання"). Поліція має необхідні повноваження для з'ясування того, як гаджет потрапив до рук шантажистів. А вже маючи на руках докази того, що гаджет був проданий сервісом, покупець може звертатися до сервісу з майновими вимогами про відшкодування збитків.

Якщо товар не влаштовує

Історія: у магазині вам демонструють робочий гаджет, наче все нормально, ви його купуєте, а вдома виявляється, що пристрій має купу зауважень – не працює вібродзвінок, не підключається мобільний інтернет на одній із сім-карт тощо.

Прикладами таких історій сповнені соцмережі. Швидше за все, кожен ще й особисто чи через знайомих стикався з такими випадками. Принаймні, у автора серед знайомих – не один подібний випадок.

Щоби не втрапити в "історію": перевіряйте всі необхідні функції пристрою перед покупкою, консультант магазину має це зробити. І не зважайте, якщо за вами "шикає" незадоволена черга – ви маєте право на перевірку товару, за який заплатите чесно заробленими грошима.

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Як діяти, якщо втрапив: Відповідно до статті 9 Закону України "Про захист прав споживачів", споживач має право обміняти упродовж 14 днів непродовольчий товар належної якості (тобто без дефектів) на аналогічний у продавця, в якого він був придбаний, якщо товар не задовольнив його за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути ним використаний за призначенням. Обмін товару належної якості проводиться, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, бірки, а також розрахунковий документ. Якщо такого ж товару немає в наявності – можна замінити його на аналогічний або подібний з перерахунком ціни, розірвати договір купівлі-продажу та повернути сплачені за товар гроші, або дочекатися, коли у магазині з'явиться такий же товар, про що продавець має поінформувати покупця у день надходження товару.

Таким чином, якщо ви купили та не використовували товар за призначенням, а після покупки зрозуміли, що цей товар вас не влаштовує і хочете обміняти його на інший, продавець не має права відмовити вам в обміні. Головне – не намагайтесь ремонтувати "глюки" гаджета самостійно, не порушуйте пломби та цілісність товару, а одразу звертайтесь до продавця з чеком та вимагайте обмін.

Інакше – статтею 17 Закону України "Про захист прав споживачів" передачено, що коли під час гарантійного терміну необхідно визначити причини втрати якості продукції, продавець (магазин) зобов'язаний у триденний термін з дня отримання від споживача письмової згоди організувати проведення експертизи продукції. Експертиза проводиться за рахунок продавця. Якщо у висновках експертизи буде доведено, що недоліки виникли після передачі продукції споживачеві внаслідок порушення ним встановлених правил використання, зберігання чи транспортування або дій третіх осіб, вимоги споживача не підлягають задоволенню, а споживач зобов'язаний відшкодувати продавцю витрати на проведення експертизи.

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