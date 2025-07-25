Перший польський найманець у Росії: що відомо про автора каналу PolaknaDonbasie

Автор тікток-каналу PolaknaDonbasie розповідав про свій досвід служби в окупаційній армії. Проти нього порушили справу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на RMF24.

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Що відомо про участь поляка у війні проти України

Окружна прокуратура в Кракові почала розслідування проти автора тікток-каналу PolaknaDonbasie. Чоловік хизувався тим, що служить в російській армії.

У мережі він поширював неправдиву інформацію. Влада Польщі кваліфікувала її як таку, що мала на меті "серйозні порушення у державному устрої Республіки Польща".

Чоловік твердить, що служив на Запоріжжі та Донеччині – можливо, поблизу села Велика Новосілка. Перші відео він почав викладати в квітні 2025 року.

Триває розслідування щодо участі в діяльності іноземної розвідки та дій на її користь шляхом поширення дезінформації через TikTok.

Проєкт "Вот так Now" навів такі дані: швидше за все, чоловіка звати Яцек. Імовірно, це перший поляк, який відкрито воює за Росію. Раніше він міг служити в польській армії, тепер же закликає поляків вступати в російську армію. Спершу чоловік підписав контракт із "добровольцями" – бригадою "Пятнашка". Потім уклав контракт. Важливо, що це перший задокументований випадок публічної участі поляка у повномасштабній війні Росії проти України.

Зараз канал PolaknaDonbasie заблоковано, як і його похідні.