На полігонах окупантів на Донбасі розмістили понад 100 танків
Джерело:звіт місії ОБСЄ
Бойовики розмістили понад 100 танків поза межами місць, виділених для зберігання. Спостерігачі зафіксували військову техніку на полігонах за кілька десятків кілометрів від окупованих Донецька та Луганська.
Про це повідомили у щоденному звіті спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Загалом спостерігачі зафіксували 102 танки.
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Де виявили танки бойовиків:
- на полігонах у Покровці – 36 кілометрів на схід від Донецька,
- у Круглику – 31 кілометр на південний захід від Луганська,
- у Терновому.
Біля Тернового 7 лютого безпілотник спостерігачів виявив 49 танків: Т-72 – 39 одиниць, Т-64 – 10 одиниць. Ба більше, на цьому полігоні розташували реактивну систему залпового вогню (БМ-21 "Град", 122 міліметри) та 10 самохідних гаубиць (2С1 "Гвоздика", 122 міліметри), розміщених з порушенням ліній відведення.
Танки виявили під час повітряного спостереження
5 лютого під час повітряного спостереження було виявлено 17 танків на полігоні поблизу Покровки, там також було 17 бойових броньованих машин. Того ж дня спостерігачі зафіксували 27 танків на полігоні у Круглика та 9 – на полігоні поблизу Тернового.
Яке озброєння розмістили з порушеннями / Скриншот зі звіту ОБСЄ
Раніше спостерігачі повідомляли про "Гради" та гаубиці бойовиків
Зазначимо, що в попередніх звітах спостерігачі повідомили, що за лініями відведення – 22 реактивні системи залпового вогню. Мовиться про окуповані території Луганщини.
Яку техніку теж розміщували з порушеннями окупанти:
- 61 танк, 20 гаубиць та 6 протитанкових гармат на полігонах близько Мирного та Круглика,
- 1 бойову броньовану машину біля житлового кварталу в окупованій Авдіївці.
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Варто побачити, як українські військові проводять протитанкові навчання: