На полігоні "Широкий лан" успішно випробували новітній снаряд для "Градів"

У Миколаївській області на полігоні "Широкий Лан" пройшли випробування новітнього снаряда для реактивної системи залпового вогню "Град". Виготовлення "Тайфун-1" відбувалося у тісній кооперації підприємств обороно-промислового комплексу України.

За словами технічного керівника випробувань, пуски відбулися з використанням штатної бойової машини БМ-21.

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Випробування нового українського снаряда

На Миколаївщині на полігоні "Широкий Лан" успішно провели випробувальні пуски українських снарядів калібру 122 міліметри "Тайфун-1" для реактивної системи залпового вогню "Град".

Дослідні зразки цього озброєння розробило підприємство "КБ" Південне" імені Янгеля" (Дніпро) на виконання договору з Міноборони.

Для отримання у режимі реального часу телеметричної інформації з борту реактивних снарядів під час їхнього польоту використали наземний мобільний вимірювальний пункт, який також створило це підприємство.

Хто брав участь у виготовленні снаряда

Виготовлення реактивного снаряда "Тайфун-1" відбувалося у тісній кооперації підприємств українського обороно-промислового комплексу.

Зокрема, у процесі брали участь

Павлоградський механічний завод,

підприємства "ВО "Південний машинобудівний завод",

"НВО "Павлоградський хімічний завод",

"НВК "Фотоприлад",

"ДП "Державний науково-дослідний інститут хімічних продуктів".

Раніше на полігоні "Широкий Лан" почалися випробування 155-міліметрової САУ "Богдана" . З неї вже здійснили понад 50 пострілів.



На полігоні успішно випробували новітній український снаряд / Фото АрміяInform