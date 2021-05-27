На полігоні "Широкий лан" успішно випробували новітній снаряд для "Градів"

У Миколаївській області на полігоні "Широкий Лан" пройшли випробування новітнього снаряда для реактивної системи залпового вогню "Град". Виготовлення "Тайфун-1" відбувалося у тісній кооперації підприємств обороно-промислового комплексу України.
За словами технічного керівника випробувань, пуски відбулися з використанням штатної бойової машини БМ-21.
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Випробування нового українського снаряда
На Миколаївщині на полігоні "Широкий Лан" успішно провели випробувальні пуски українських снарядів калібру 122 міліметри "Тайфун-1" для реактивної системи залпового вогню "Град".
Дослідні зразки цього озброєння розробило підприємство "КБ" Південне" імені Янгеля" (Дніпро) на виконання договору з Міноборони.
Для отримання у режимі реального часу телеметричної інформації з борту реактивних снарядів під час їхнього польоту використали наземний мобільний вимірювальний пункт, який також створило це підприємство.
Хто брав участь у виготовленні снаряда
Виготовлення реактивного снаряда "Тайфун-1" відбувалося у тісній кооперації підприємств українського обороно-промислового комплексу.
Зокрема, у процесі брали участь
- Павлоградський механічний завод,
- підприємства "ВО "Південний машинобудівний завод",
- "НВО "Павлоградський хімічний завод",
- "НВК "Фотоприлад",
- "ДП "Державний науково-дослідний інститут хімічних продуктів".
На полігоні успішно випробували новітній український снаряд / Фото АрміяInform