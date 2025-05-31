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24 Канал Новини України Американська політична еліта досі не розуміє базову річ: у ЦПД пояснили, що саме
31 травня, 11:47
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Американська політична еліта досі не розуміє базову річ: у ЦПД пояснили, що саме

Ірина Марціяш
Основні тези
  • Коваленко зазначив, що політична еліта США досі не розуміє базову річ про Росію.
  • Як вказав керівник ЦПД РНБО, "росіяни не мислять категоріями компромісу".

 

В США є чимало аналітичних центрів, які протягом багатьох років вивчають Росію. Однак, попри це, американська політична еліта досі не розуміє базову річ.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Андрія Коваленка, керівника ЦПД РНБО.

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"Росіяни не мислять категоріями компромісу"

Так, за словами Коваленка, американська політична еліта не розуміє базову річ – росіяни не мислять категоріями компромісу, а режим Путіна не керується логікою вигоди, стримування чи "правил гри". 

Ментальність режиму Путіна, як зазначив керівник ЦПД, – це фанатична віра в силу, історичну місію та право домінувати. "Це не раціональна модель поведінки, яку можна "відлякати" санкціями чи змусити до миру через "стриману дипломатію", – ідеться в повідомленні.

Вашингтону зручніше сприймати Росію як "проблемного партнера", а не як цілеспрямованого ворога. Бо це дозволяє залишати простір для переговорів. Але Росія не веде переговорів – вона користується слабкістю, 
– підкреслив Коваленко.

Він додав, що всі спроби "перезавантажень", "червоних ліній" і "нормандських форматів" Путін сприймав не як шанс домовитися, а як знак страху Заходу. 

"Він вигравав час. Зараз – те саме. Перемовини потрібні тільки для виграшу часу заради літнього наступу. Мета Росії не отримати американські санкції тут і зараз. І не дати привід надати нам більше зброї", – зазначає глава ЦПД.

Він відповів на питання, чому це не бачать у столицях Північноатлантичного Альянсу. 

"Бо мислять про Росію через ліберальну призму – проєктуючи свої цінності на того, хто їх зневажає", – вказав він.

Коваленко зауважив, що "це не про недостатність даних – це про небажання прийняти жорстоку правду". І ця помилка вже коштувала тисячі життів, додав він.

Якщо так піде далі – Європа отримає війну в Балтії за 4-6 років і не тільки з Росією, але й з корейцями та іранськими проксі, 
– зазначив керівник ЦПД.