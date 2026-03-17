Монобільшість сиплеться: політолог назвав умову, за якої президент може розпустити Верховну Раду

Втрата "Слугою народу" монобільшості запустить конституційний відлік. Якщо не вдасться створити коаліції за 30 днів, виникнуть підстави для розпуску Ради і виборів. Проте провести їх під час війни практично неможливо.

Політолог Валентин Гладких пояснив 24 Каналу, що депутати, які свідомо штовхають Україну до цього сценарію, діють або з корупційних міркувань, або в інтересах Росії.

Чи може розпад монобільшості призвести до дострокових виборів?

Президент Зеленський заявив, що депутати мають працювати, а якщо хочуть скласти мандат, то він готовий змінити закон про мобілізацію, щоб дати їм можливість піти на фронт.

Експерт зазначив, що відповідно до Конституції України та закону про регламент Верховної Ради, доки у фракції "Слуга народу" є 226 членів – монобільшість з правами коаліції існує, незалежно від того, чи спроможна вона давати необхідну кількість голосів у голосуваннях.

"Це чітко прописано в законі – охочі можуть знайти відповідні статті та переконатися самі. Все інше – спекуляція", – пояснив Гладких.

Якщо ж монобільшість припинить існування, то почнуться переговори про нову коаліцію, і у випадку, якщо за 30 днів коаліцію не створять – президент отримує підстави розпустити Раду і призначити позачергові вибори.

Провести вибори в нинішніх умовах – м'яко кажучи, проблематично. Тому доведеться створювати нову коаліцію і новий коаліційний уряд. Якщо це не вдасться, а таке цілком можливо, виникає вже повноцінна парламентська криза. При цьому діє принцип мінімально необхідної результативної коаліції,

– сказав Гладких.

Залежно від того, скільки депутатів втратить "Слуга народу", нова коаліція може складатися з однієї або двох партій. Ідея "уряду національного порятунку", з якою носяться деякі політики, – це, за словами політолога, маячня, бо такі широкі конструкції не є сталими та просто не працюють.

Чи здатна Рада уникнути втрати конституційного складу?

"Найімовірніші партнери – "Голос" і "Батьківщина", хоча "Голос" сам переживає напіврозпад. Тимошенко свою ціну за співпрацю вже демонструвала у 2019 році – і всі розуміють, чого вона захоче цього разу. Коаліція з Порошенком навряд чи можлива, бо він радикальний опозиціонер, і такий союз не зрозуміє ні його електорат, ні електорат Зеленського", – зауважив експерт.

Зібрати широку коаліцію "по одному з кожного" не вийде, адже Бойко і колишні депутати ОПЗЖ не можуть брати участь у формуванні коаліції, бо за Конституцією вона утворюється фракціями, а їх у них немає.

Якщо за діями цих депутатів стоїть корупція – нехай антикорупційні органи доведуть це в суді. Якщо вони афілійовані з російськими спецслужбами та діють в інтересах Росії – це вже питання до СБУ, чий прямий функціонал – контррозвідувальна діяльність. І треба сказати, що СБУ з цим справляється достатньо ефективно,

– наголосив Гладких.

Росія не полишає амбіцій дестабілізувати Україну зсередини, зокрема через вплив на окремих політиків. Є і ще один критичний сценарій: якщо мандати складе третина депутатів – Рада втратить конституційний склад, і вибори стануть неминучими.

Зверніть увагу! На думку першого заступника голови фракції "Слуга народу" Андрій Мотовиловця, основна причина цих труднощів – страх нардепів перед антикорупційними органами. Адже з початку 2026 року уже 5 депутатів отримали підозри від НАБУ та САП у справах про хабарництво під час голосувань. Частину інших депутатів допитували як свідків. Ключова проблема – фракція "Слуга народу" втратила ядро.

