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      ВІТАЛІЙ МАРКІВ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Парламентські вибори 2019: як політики шукають свій електорат у Facebook

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      Напередодні виборів політична реклама заполонила соціальні мережі. У стрічках новин усе частіше замість дописів друзів, з'являється реклама політиків з їхніми обіцянками.

      Найбільше її – у Facebook. Адже та Там зареєстровано майже 13 мільйонів українців.

      ЗвернІть увагу! Політична реклама партій у Facebook: хто заплатив найбільше

      "Існує така легенда, не підтверджена поки, що Зеленський виграв вибори, зокрема, завдяки активній компанії в соціальних мережах", – зазначив Ігор Фещенко, аналітик Громадського руху "Чесно".

      Відтак, у Зеленського вирішили цю ж технологію застосовувати і на парламентських. Кожен мажоритарник, який йде від "Слуги народу", зареєстрував окрему сторінку – з назвою округу, в якому вони балотуються.

      "Голос" в основному розповсюджує дописи про свій тур змін. А "Європейська солідарність" Порошенка рекламує в соцмережі топ-10 свого списку та вступ України до ЄС та НАТО в разі їхнього приходу до влади.

      А от на сторінках Батьківщини" перша реклама з'явилася зовсім недавно – 5 липня.


      Реклама "Батьківщини" у Facebook

      Натомість на сторінці "Опозиційної платформи – За життя " немає жодної. Всі дописи сконцентровані у Юрія Бойка. 

      Це фактично є найдешевшим каналом комунікації серед телебачення, преси та зовнішньої реклами. А ще це – прямий контакт з аудиторією,
      – пояснив політолог Тарас Семенюк.

      Як правило, політична реклама у Facebook – це короткі відео чи світлини. Впізнати такі рекламні дописи легко: під ним обов'язково є підпис "реклама" й ким вона оплачена.

      політична реклама
      Політична реклама у Facebook повинна бути підписана

      Та у своїх стрічках ми бачимо далеко не все, що просувають політики. А лише ті дописи, які нас можуть зацікавити.

      Facebook дає можливість розміщувати рекламу за інтересами людей. Так само можна розміщувати рекламу, наприклад, в залежності від віку, університету чи статі,
      – пояснив Максим Саваневський, керівний партнер агенції цифрових комунікацій PlusOne.

      Але соцмережі використовують не лише для просування власної партії. А й для розповсюдження так званої "чорнухи"– негативної інформації чи фейків про своїх опонентів.

      "Дуже активно грають проти "Голосу" і Вакарчука. Спостерігаємо високу активність крила "Опозиційного блоку", що афілійоване з Ахметовим проти іншого колишнього крила, що пов'язане з Медведчуком", – додав Фещенко.

      Що дає реклама у соцмережах

      Однак, ефективність політичної агітації у Facebook не доведена. Для політиків це радше механізм для збільшення своєї впізнаваності. Тому малоймовірно, що лайк на рекламі стане гарантованою галочкою навпроти партії у бюлетені.

      Та в будь-якому разі кандидати в народні депутати мають сплачувати цю рекламу зі своїх офіційних виборчих фондів. А, як показала практика президентських перегонів, витрати на рекламу у соцмережах у своїх фінансових звітах вказують лише одиниці.

      Список партій на парламентських виборах 2019: читайте тут
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      Теги: Новини України Новини політики Парламентські вибори 2019 Європейська солідарність Партія Голос ВО Батьківщина Опозиційний блок Опозиційна платформа – За життя Мережа
      Джерело: 24 канал
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