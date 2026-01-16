Тривожний сигнал, – політик зі США про дивну заяву Мерца щодо Росії

У Європі все частіше лунають голоси, що потрібно відновити певний діалог з Москвою. Все це є частиною ще більшої "гри".

Нещодавно канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Європі важливо досягнути миру, а згодом доведеться досягнути й балансу у відносинах з Росією, щоб забезпечити стабільне майбутнє. А прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні пропонує призначити спецпосланця ЄС для розмови з Путіним. Як розповів 24 Каналу громадський діяч, політик зі США Юрій Рашкін, з одного боку, це тривожний сигнал, але тут є й інша сторона медалі.

Чому в Європі думають відновити діалог з Росією?

За словами Рашкіна, потрібно усвідомлювати, що демократії не можуть воювати вічно. Сюди варто також віднести й питання того, скільки Україна ще готова воювати. Але й Росія відчуває серйозні проблеми з економікою.

Найімовірніше, Європа зараз намагається робити одразу кілька речей, враховуючи її військову слабкість. Їм важливо убезпечити себе від війни з Росією, підтримати Україну та досягти більш-менш стійкого миру.

Ще один момент – Європа не хоче бути за бортом переговорів. Якщо йдуть перемовини між Трампом і Путіним, то важливо, аби Україна там була. І Європі потрібно взяти участь. Зараз навіть Туреччина щось і пропонує. Європі теж важливо підключитися,

– зазначив Рашкін.

