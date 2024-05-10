Китай переслідує політику покарання: яким країнам Пекін хоче помститися найбільше

Китайці добре знають свою історію і вчаться на своїх помилках. Тож нинішня дипломатія Китаю насамперед базується на тих образах, які були завдані репутації Пекіна європейськими країнами, Сполученими Штатами Америки та Японією.

Про це 24 Каналу сказав боєць ЗСУ, політолог Тарас Березовець. Він пояснив, чому зараз політика Китаю будується виключно на двосторонній основі.

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На що образився Пекін

Зараз головне завдання Китаю – завдати поразки своєму головному геополітичному опоненту США. Візит Сі у Європу був присвячений ключовій меті – роз'єднати США та європейських членів НАТО.

Китай послідовно переслідує політику покарання держав, які його образили. З цього історичного погляду Китай вважає, що Японія вже покарана – втратила імперію та історичне значення у світі,

– мовив Березовець.

За його словами, бажання помсти бере початок від приниження й опіумних війн, які так звані великі держави розв'язували проти династії Цинь наприкінці 19 століття.

Опіумні війни – це війни Англії та Франції з Китаєм за право торгівлі у найважливіших портах на території Китаю, надання виняткових привілеїв і дозвіл на ввіз опіуму в Китай, заборона китайського уряду купцям торгувати з Середньою Азією. – це війни Англії та Франції з Китаєм за право торгівлі у найважливіших портах на території Китаю, надання виняткових привілеїв і дозвіл на ввіз опіуму в Китай, заборона китайського уряду купцям торгувати з Середньою Азією.

Однією з держав, яка завдала глибокої образи Китаю, є Росія. Російська імперія внаслідок підписання двох нерівноправних договорів позбавила Китай територій на Північному Сході. Однак Пекін досі вважає ці землі своїми.

На чому базується китайська дипломатія

Пекін завжди будує свої відносини на двосторонній основі. Китай не сприймає Європейський Союз як партнерську організацію.

Зокрема, особливості китайської дипломатії полягають у тому, що наднаціональні організації, до яких входять інші держави, не сприймаються Пекіном як друга переговорна сторона,

– зазначив політолог.

Китай завжди виходить з того, що відносини треба будувати виключно на двосторонній основі. Тобто окремо відносини з Сербією, Угорщиною, Німеччиною, Францією тощо.

Про це свідчить те, що президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн не може досягти своїх цілей під час переговорів з Сі Цзіньпіном, бо для Китаю вона не є другою стороною та партнеркою,

– додав Березовець.

Для Пекіну домовленості з європейськими чиновниками не мають сенсу. Треба домовлятися окремо з ключовими гравцями. Певною мірою така тактика має логіку, адже китайська дипломатія належить до найбільш потужних світових шкіл.

Глобальні плани Китаю

Напередодні європейського турне Сі Цзіньпіна у Bloomberg з'явився матеріал про майбутні наміри китайського лідера. Сі має досить глобальні плани – переманити Європу від США на свій бік за допомогою економічних важелів, надавши більше можливостей. Для цього Пекін нині зближується із Європою.

Лідер Китаю планує залучити на свій бік ті країни Європи, які виявили хоч якусь прихильність до Пекіна. Він обрав досить слушний час для свого візиту, коли ЄС неухильно формує єдиний голос із Вашингтоном у протистоянні Китаю з його дешевим експортом та ризиками для національної безпеки.

"Я думаю, що це частина спроби переконати європейців у тому, що є кращі варіанти, що кращі відносини можливі", – говорить викладач китайсько-європейських відносин у Брюссельській школі менеджменту в Бельгії Сі Дункан Фріман.