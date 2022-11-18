Треба чистити обов'язково, – Подоляк про проросійських політиків в Україні

Упродовж багатьох років Росія буквально фінансувала певні політичні партії в Україні, які розхитували ситуацію в державі. Від них обов'язково потрібно позбуватися.

Про це 24 каналу розповів радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. На його думку, Україну потрібно обов'язково "вичищати" від усіх дивних технологічних проєктів, які часто фінансувалися в повному обсязі з боку Росії.

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Після війни буде зовсім інша політична матриця

Як наголошує Подоляк, поки неможливо просто "махнути пальцями" і все вирішити. Якщо в Україні так почнуть робити, то владу звинувачуватимуть в авторитарній моделі управління. А це явно не шлях України.

Зараз йде звичайний демократичний процес діалогу щодо цього питання. Кожен висловлює свою думку і бачення на цю ситуацію, але все загалом йде до очищення влади на різних рівнях.

Подоляк підкреслив, що ще з 2003 – 2004 років в Україні був дивний псевдоідеологічний розкол країни. І зараз це все потрібно до кінця проговорити. Але результат буде цілком зрозумілий.

Цей процес пройде, зокрема, через очищення від таких технологічних проєктів, які з того часу активно створювала Росія. Це нормальний процес оздоровлення внутрішнього політичного простору. Ми пройдемо через нього дещо хворобливо, але обов'язково пройдемо. І будемо мати іншу політичну матрицю після війни. І всіх цих технологічних проєктів не буде,

– наголосив Подоляк.

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Нагадаємо, ще на початку листопада Верховна Рада України достроково припинила повноваження проросійського народного депутата Вадима Рабіновича, а також "слуги народу" Ігоря Васильковського. Більшість нардепів підтримали це рішення.

Окрім того, тоді народний депутат Ярослав Железняк підтвердив, що ще 18 листопада президент Володимир Зеленский позбавив Рабіновича та Васильковського українського громадянства. Це рішення ухвалили в таємному указі No 502/2022.