Україна залишається залежною від американських військових технологій, зокрема ракет до систем Patriot, супутникового зв'язку та розвідувальної інформації. Попри суперечності з адміністрацією Дональда Трампа, Київ не може просто припинити співпрацю зі Сполученими Штатами, однак поступово шукає можливості для більшої оборонної самостійності.

Європейські країни також почали активніше працювати над власними системами захисту та зв'язку, щоб не залежати від рішень Вашингтона. Колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко в ефірі 24 Каналу пояснив, які проєкти можуть змінити ситуацію та чому вважає політику Трампа несподіваним поштовхом для європейської оборони.

Україна поки не може обійтися без американської підтримки

Позиція нинішньої адміністрації США щодо переговорів із Росією викликає занепокоєння в Україні. Зокрема, команда Трампа обговорює з Москвою можливі домовленості про європейську безпеку, тоді як українська сторона змушена враховувати ризики для власних національних інтересів.

Однак Огризко переконаний, що навіть за таких обставин Україні не варто відмовлятися від відносин зі Сполученими Штатами. Він наголосив, що американська політична система не обмежується президентом і його найближчим оточенням, а співпраця з іншими державними інституціями залишається важливою.

У нас же відносини не стільки з Трампом, у нас відносини зі Сполученими Штатами Америки. А це не тільки Трамп і далеко не тільки Трамп,

– пояснив Огризко.

Крім політичних контактів, існує й практична залежність від американських оборонних можливостей. Україна потребує ракет для протиповітряної оборони, стабільного супутникового зв'язку та доступу до розвідувальних даних, тому різке припинення співпраці могло б створити додаткові проблеми для Сил оборони.

Дипломат навів приклад гуманітарних домовленостей щодо евакуації мешканців окупованих Олешок. Попри складні політичні обставини та участь різних сторін, вдалося врятувати кілька сотень українців. На його думку, такі результати також потрібно враховувати, оцінюючи необхідність подальших контактів зі США.

Водночас Огризко вважає, що нинішню залежність необхідно поступово скорочувати. Для цього Україна разом із європейськими партнерами має розвивати технології, які дозволять самостійніше забезпечувати власну оборону.

Європа шукає власну заміну американським системам

Одним із перспективних напрямків дипломат назвав розвиток протибалістичної оборони. Він згадав обговорення спільних проєктів України з північними та балтійськими державами, зокрема плани випробування системи FREYJA.

За словами Огризка, перший варіант FREYJA планують випробувати взимку, а згодом розглядають можливість її використання для посилення української оборони. Він висловив сподівання, що розвиток цієї технології дозволить отримати дешевші засоби захисту, хоча про повноцінну заміну Patriot наразі не йдеться.

Не менш важливим дипломат вважає створення європейської системи супутникового зв'язку. Досвід України продемонстрував ризики залежності від одного постачальника, особливо коли доступ до критично важливих послуг може залежати від політичних рішень.

Ми зараз будемо змушені ще потерпіти певний період часу, допоки в нас не з'явиться своя система Starlink у Європі й не з'явиться своя система протибалістичної оборони,

– зазначив колишній міністр.

Паралельно Україна розвиває власні далекобійні засоби ураження. Огризко визнав, що можливості української балістичної програми поки залишаються обмеженими, однак сам факт її розвитку вважає важливим кроком до більшої незалежності від зовнішніх постачань озброєння.

Дипломат переконаний, що зміни відбуваються і в європейському підході до безпеки. Раніше багато держав розраховували на постійний захист Сполучених Штатів, але тепер дедалі більше уваги приділяють власним оборонним технологіям та військовим можливостям.

Ми вважали, що будемо під парасолькою США завжди, назавжди. А тепер, завдяки тобі, ми маємо свою систему антибалістики, свою систему зв'язку, свої космічні сили. І це те, що Трамп зробив безумовно позитивного,

– змалював Огризко можливий майбутній результат розвитку європейської оборони.

Він наголосив, що європейські держави починають усвідомлювати себе не лише як економічну, а й як військово-політичну силу. На думку Огризка, цей процес може суттєво змінити систему безпеки континенту та дати Україні більше можливостей для самостійного захисту.

Водночас створення власної протибалістичної оборони, альтернативного супутникового зв'язку та нарощування виробництва озброєння потребуватиме часу. Тому найближчим завданням України залишається збереження необхідної співпраці зі США паралельно з розвитком власних та спільних європейських оборонних можливостей.

Огризко про заміну Starlink у Європі: дивіться відео