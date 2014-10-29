Політики витратили до 2 мільйонів доларів на виборчу кампанію у соцмережах

Рекламна виборча кампанія усіх партій у соціальних мережах склала 1-2 мільйонів доларів.

Про це під час прес-конференції сказав експерт з комунікацій у соціальних мережах Центру підтримки молодіжних ініціатив "Євромолодь" Іван Омелян.

Приблизно витрачено від 1 до 2 мільйонів доларів всіма політичними партіями на рекламу та просування в соціальних мережах, а також політичними кандидатами, - повідомив Омелян.

Як повідомив експерт, те що стосується прозорості бюджетів, то більшість кандидатів взагалі не згадують про ті витрати, які були в соціальних мережах.

Також він зазначив, що під час виборчої кампанії партії активно використовували думки своїх лідерів у соцмережах. Наприклад, "Народний фронт" активно використовував сторінки Арсена Авакова та Арсенія Яценюка.

Він зазначив, що у Яценюка 289 тисяч дописувачів у Facebook, і 251 тисяч у Twitter.

Це півмільйона людей, які мають контакт з кожним інформаційним меседжем, який надсилав Прем’єр-міністр. Вони правильно використали стратегію контексту. Бо в кінці, коли ми зрозуміли, що Прем'єр-міністр має залишитись, суспільство було підготовлене, що коней на переправі не змінюють, - вважає експерт.

А ось активність Петра Порошенка в соціальних мережах, на думку експерта, на цих виборах порівняно з президентськими зменшилась на 30%. Присутність "Блоку Петра Порошенка" у соціальних мережах була низькою, більша активність спостерігалась тільки на власній сторінці Президента у Facebook (263 тисячі дописувачів). Крім того, лідери думок, які потрапили до списку партії, не вели активну виборчу кампанію.

"У нього найкрутіші блогери в країні у списку. Ті лідери думок, які були у Facebook стали частиною списків майже всіх, але їх не використали", - зазначив Омелян.

Крім того, він зазначив, що партія "Самопоміч" у соціальних мережах вміло спілкувалась зі своїм електоратом (76 тисяч дописувачів). А лідер Радикальної партії Олег Ляшко активно використовував "образ воїна", особливо у мережі Youtube (200 тисяч дописувачів) та в "Вконтакте".

Нагадаємо, підрахунок голосів - на фінішній прямій. ЦВК залишилось підрахувати трохи більше 1% електронних протоколів. Лідери - незмінні. Паралельно пожвавився процес передачі протоколів з мокрими печатками.