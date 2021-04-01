У великій політиці немає вічних друзів, – Скоріна про наслідки переговорів без України

31 березня лідери Німеччини та Франції все ж прокоментували обговорення питання Донбасу з Росією без України. Вони повідомили, що закликали Кремль таки повернутися до переговорів у нормандському форматі.

Проте Україні не варто надіятися, що країни Заходу допоможуть повністю розв'язати актуальні проблеми. Про це у своєму блозі "Антифейк" розповів журналіст та ведучий Єгор Скоріна.

Повний випуск блогу Провокація Кремля: чому у Росії та Франції з Німеччиною різні підсумки переговорів

Водночас він зауважив, що маргіналізацію Путіна підтверджують слова ще одного світового лідера – президента Литви, який підтримав слова лідера США Джо Байдена про те, що президента Росії можна назвати вбивцею.

Він заявив, що Кремль демонстративно не бере до уваги територіальну цілісність сусідніх країн, таких як Україна, а так само всередині самої Росії режим "найбільш грубим чином" переслідує лідерів опозиції, таких як Олексій Навальний, додав Єгор Скоріна.

Чому союзники можуть не допомогти

Проте не можна виключати сценарій, за яким у Франції та Німеччині можуть з'явитися пропозиції, здатні нашкодити Україні, зауважив журналіст.

Він пояснив, що не варто забувати, що в обох країнах незабаром мають відбутись вибори й українське питання в Європі можуть рухати як завгодно для власної вигоди.

У великій політиці немає вічних друзів і емоцій, є лише інтереси, тому Києву не варто розслаблятися. Хочеться лише чекати не простих слів, а реальних дій, коли за невиконання зобов'язань Кремль буде отримувати покарання,

– сказав Єгор Скоріна.

30 березня у форматі відеоконференції Володимир Путін, Ангела Меркель та Еммануель Макрон обговорили актуальні проблеми у Європі. Проте також мовилося про ситуацію на Донбасі, без участі Києва.

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