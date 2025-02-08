Про це 24 Каналу розповів політолог Володимир Фесенко, зазначивши, що ця ідея привернула увагу Трампа і зачепила його. Водночас в Кремлі назвали пропозицію США підтримувати Україну в обмін на доступ до її рідкісноземельних ресурсів "купівлею допомоги".

До теми Що таке рідкісноземельні метали, які хоче обміняти Трамп

Ідея нестандартна, але зрозуміла

"Це привід, "гачок" викликати інтерес до України і щоб він зберігався не тільки зараз на час переговорів про завершення війни, а був довгостроковим і пов'язаним з безпекою", – сказав політолог.

Проте важливо, щоб далі Трамп і його оточення не привели цей проєкт в суто бізнесову площину та почали вимагати, мовляв, ми вам надавали багато мільярдів допомоги, тому зараз маєте повернути нам все. Хоча, за словами Фесенка, Україні давали не в борг, це була допомога.

Це спосіб сформувати економічний інтерес США до України і всередині нашої країни створити економічний плацдарм. А далі його треба захищати. І це може бути підставою для того, щоб надавати нам довгострокові гарантії безпеки, щоб захистити свої власні активи,

– пояснив він.

Зеленський має більші амбіції – підштовхнути Трампа до думки, що на окупованих Росією українських територіях також є родовища, які можна повернути. І потім їх можна також спільно розробляти.

До слова. Президент України пояснив, що Київ не пропонує "віддавати" свої ресурси Сполученим Штатам. Йдеться про можливе укладання взаємовигідного партнерства для спільної розробки українських рідкісноземельних металів.

Ідея, як зауважив політолог, нестандартна, але вона зрозуміла з економічного погляду, тому що нам потрібні будуть інвестиції на післявоєнний період для відновлення економіки.

Він (Трамп – 24 Канал) заковтнув цей "гачок", а далі треба обережно і послідовно формувати інтерес, розширювати його на вже конкретні економічні, організаційні, інвестиційні, а потім політичні та безпекові рішення. Це потребує довготривалої роботи, імовірно, не на один рік. Однак ця робота має стратегічний характер,

– підкреслив Володимир Фесенко.

Нагадаємо, що інвестиційний банкір Сергій Фурса вважає, що можливість обміняти українські рідкісноземельні метали на підтримку США може принести Києву 2 переваги: військову допомогу з боку Вашингтона та значні американські інвестиції у видобуток українських металів, зокрема, рідкісноземельних.