Один з найгірших претендентів: чим Джей Ді Венс вигідний Трампу як віцепрезидент

Джей Ді Венс є кандидатом на посаду віцепрезидента США від республіканців. У деяких питаннях він висловлюється ще радикальніше, ніж Трамп. І це вигідно останньому.

Про це 24 Каналу розповів політолог, керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко, зауваживши, що основна роль Венса зараз – "зацементувати" ядро прихильників Трампа.

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Чому Трамп обрав Венса

Як наголосив Чаленко, Джей Ді Венс зараз відганяє від Трампа аргумент противників, що у нього надмірний вік як для кандидата в президенти США. Також Венс висловлюється ще радикальніше, ніж Трамп. І це впливає на імідж останнього.

В деяких моментах Венс поводить себе ще радикальніше, ніж сам Трамп. Відповідно Трамп на його фоні виглядає більш зваженим. Це змінює певне амплуа Трампа. Йому це вигідно з точки зору утримання довіри, яку він зараз має,

– зауважив Чаленко.

Звісно, вже була інформація, що деякі республіканці вважають Венса "найгіршим вибором" на посаду віцепрезидента. Однак це сильно "розганяють" ЗМІ, які прихильні до демократів. Останнім зараз доречно робити усе, щоб послабити позиції Трампа та його команди.

Навряд чи може таке статися, що Венс до виборів президента США відмовиться йти на таку посаду.

Він має офіційне схвалення від з'їзду республіканців. Єдиний можливий варіант – відмова самого Венса. Очевидно, що все може змінитися. Але я вважаю це малоймовірним,

– зазначив Чаленко.