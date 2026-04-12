Схоже на Януковича: є ризик, що вибори в Угорщині перейдуть на вулиці

В Угорщині вже розпочалися парламентські вибори. Згідно з опитуваннями, опозиційна партія "Тиса" на чолі з Петером Мадяром здобуде перевагу над "Фідесом" Віктора Орбана. Але не все так просто.

Політолог Артем Бронжуков розповів 24 Каналу, що не варто відкидати сценарій, за якого Орбан спробує узурпувати владу. Відомо, що половину парламенту в Угорщині обирають за партійними списками, іншу половину – по мажоритарці. Основне "пекло" відбуватиметься саме в регіонах.

Чого очікувати від виборів в Угорщині?

За словами Бронжукова, очевидно, що Орбан намагатиметься використати адміністративний ресурс. Тому на виборах точно буде багато фальсифікацій та маніпуляцій. Головне завдання Орбана зараз – допустити якнайменший розрив з партією "Тиса".

Потім Орбан почне використовувати різні лазівки, щоб вплинути на вибори. До прикладу, буде оскаржувати результати на деяких округах.

Якщо ж розрив буде невеликим, то це відкриває для Орбана широке поле для маневрів. Існує вірогідність, що результати виборів будуть вирішуватися на вулиці. Може бути як сценарій 2004 року в Україні, так і 2013 – 2014 років,

– зауважив Бронжуков.

На думку політолога, тут навіть реально припустити сценарій, який стався з Віктором Януковичем. Якщо все піде аж надто погано для Орбана, то він цілком може поїхати за знайомим маршрутом до Росії.

