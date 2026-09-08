Це найбільша помилка Трампа: чому у США ігнорують головну мету Путіна щодо України

США досі сподіваються домовитися з Кремлем шляхом економічних вигід та компромісів. Однак спроби сприймати Володимира Путіна як прагматичного бізнесмена є фундаментальною помилкою, яка заважає збагнути справжні мотиви Москви.

Політолог Петро Олещук зазначив у розмові з 24 Каналом, що у Вашингтоні поширена ілюзія про можливість умовити Росію зупинити війну через спільний бізнес та торгівлю. Проте Володимир Путін давно керується не економічною вигодою, а імперськими амбіціями та прагненням увійти в історію.

У чому полягає головна мета Кремля?

"Вони торгуються не з бізнесменом, а з вождем тоталітарної секти, який впевнений, що він несе спасіння людству. Постійні пропозиції американців: "Давайте щось спільно побудуємо, бо торгувати вигідніше, ніж воювати" – це все безглуздо", – зауважив політолог.

Олещук нагадав, що до повномасштабного вторгнення Росія мала колосальні прибутки від продажу ресурсів до Європи й не мала фінансових проблем. Коли ж Кремль отримав достатньо коштів, він вирішив пограти у реальну геополітичну стратегію людськими життями.

Політолог пояснив помилку США у перемовинах з Путіним: дивіться відео

Вимоги Росії щодо контролю над Донеччиною, на його думку, є лише спробою раціоналізувати загарбницькі цілі для зовнішніх спостерігачів. Справжньою першопричиною війни для Росії залишається сам факт існування незалежної України.

Фундаментальна причина війни, з погляду Росії, – це факт існування української держави, який вони вважають небезпечним щодо існування Російської імперії,

– підкреслив Петро Олещук.

За словами експерта, Кремль прагне ліквідувати українську ідентичність і державність загалом, тому не зупинитися на певних кордонах. Відповідно передача будь-яких територій лише розпалить апетит агресора, який прагне знову забрати все без зайвих зусиль.

Нагадаємо, що в Кремлі за підсумками візитів американських посланців Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера до Москви та Києва заявили, що Росія розглядає можливість повернення до тристоронніх переговорів щодо припинення війни в Україні. Водночас російська сторона утримується від розголошення подробиць обговорюваних пропозицій та результатів зустрічей з українським керівництвом.