Росіяни "кинуть" Путіна і підуть за ними, – Галлямов пояснив, що має робити опозиція

У Росії немає планів чи стратегій на майбутнє. Частина суспільства розчарувалася у діях диктатора Владіміра Путіна.

Про це для 24 Каналу розповів російський опозиційний політолог Аббас Галлямов. Він вважає, що в Росії є опозиція, яка може змінити суспільну думку громадян країни-окупантки.

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"Росіяни бачать, що Владімір Путін не знає, куди вести країну. Людям це не подобається, звісно. Очевидно, що країна зайшла в глухий кут, але ніхто не знає, куди далі йти. Як тільки люди побачать, що в країні є громадяни, які знають, куди йти, займаються формуванням стратегії й реформ, то до них підуть", – зазначив політолог.

Він вважає, що росіянам буде достатньо впевнитись, що хтось займатиметься майбутнім. Відтак вони навіть не розбиратимуться, в чому мета пропозиції.

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"Опозиція нічого не робить"

За словами Галлямова, проблема Росії в тому, що вона не бачить свого майбутнього. Політолог сказав, що перспективах, які пропонує Путін, росіяни розчарувалися.

Альтернативних варіантів майбутнього, крім абстракції, немає. Хтось каже про демократію, але треба дорожня карта для реформ. Було б добре, якби російська опозиція не витрачала час даремно, а займалася майбутнім, – вважає Галлямов.

Він сказав, що російська опозиція неефективно бореться за суспільну думку. Тобто говорить про погані рішення влади й нічого не робить.

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