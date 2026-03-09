Загинули від прицільних ударів: відбулося прощання з Артуром Гореловим і Олексієм Кривенком
- На Донеччині поховали поліцейських Артура Горелова і Олексія Кривенка, які загинули внаслідок російських атак під час служби.
- Олексій Кривенко загинув від удару авіабомби, а Артур Горелов загинув під час розмінування через атаку FPV-дрона.
На Донеччині провели в останню путь двох поліцейських, які трагічно загинули внаслідок російських атак під час виконання службових обов'язків. Це 34-річний Артур Горелов та 38-річний Олексій Кривенко.
Попрощатись з героями прийшли рідні, друзі, колеги разом з керівництвом Головного управління Нацполіції в Донецькій області. Опісля прощання обох поховали в рідних містах, передає поліція.
Дивіться також Після важкого поранення повернувся на фронт: загинув боєць із Кіровоградщини Сергій Дрогалев
Що відомо про загиблих правоохоронців?
Олексій Кривенко народився 23 липня 1987 року. Понад два десятиліття він присвятив службі в системі МВС. За цей час працював у карному розшуку та секторі дізнання, а з серпня 2025 року обіймав посаду старшого дільничного офіцера поліції у Дружківці.
Під час війни, ризикуючи власним життям, документував наслідки російських обстрілів і допомагав евакуйовувати мирних жителів.
2 березня капітан поліції загинув унаслідок удару російської авіабомби. У нього залишилися батьки, дружина та двоє дітей. Попрощалися з правоохоронцем у Хмельницькому, де нині проживає його родина.
Артур Горелов народився 4 березня 1991 року. Майже 17 років свого життя він присвятив службі. Кар'єру розпочав у Донецьку на посаді дільничного офіцера. У 2014 році переїхав до Маріуполя, де працював у різних підрозділах поліції – від кадрового забезпечення до роти поліції особливого призначення.
Із 2024 року обіймав посаду старшого інспектора вибухотехнічної служби ГУНП у Донецькій області. Під час служби, ризикуючи життям, виїжджав на місця обстрілів, знешкоджував вибухонебезпечні предмети та фіксував злочини російських військових проти мирного населення.
3 березня під час розмінування в селищі Біленьке майор поліції загинув унаслідок атаки ворожого FPV-дрона. Артур був єдиним сином у своїх батьків. Поховали поліцейського у Дніпрі.
Обидва правоохоронці самовіддано виконували службу навіть під обстрілами. Безпека людей для них завжди була важливішою за власне життя. Вони були надійною опорою для колег і справжніми захисниками своєї країни.
Прощання з Героями / Фото поліція
Останні новини про втрати України у війні
На війні з Росією, під час виконання бойових завдань у Запорізькій та Донецькій областях, загинули воїни з Тернополя Олексій Сидорчук і Олег Мілян.
У Львові відбулася церемонія прощання з трьома загиблими захисниками, зокрема з Михайлом "Лембергом" Сцельніковим, який загинув у Бахмуті у 2023 році. Останки "Лемберга" повернули в Україну під час обміну у серпні 2025 року, а ідентифікацію провели нещодавно.
На фронті загинув фотограф і кінооператор Вадим Тихоновський, який служив у 225-му окремому штурмовому полку. Вадим загинув як Герой, врятувавши чотирьох побратимів. Він був єдиним сином у своїх батьків.