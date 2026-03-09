Загинули від прицільних ударів: відбулося прощання з Артуром Гореловим і Олексієм Кривенком

На Донеччині провели в останню путь двох поліцейських, які трагічно загинули внаслідок російських атак під час виконання службових обов'язків. Це 34-річний Артур Горелов та 38-річний Олексій Кривенко.

Попрощатись з героями прийшли рідні, друзі, колеги разом з керівництвом Головного управління Нацполіції в Донецькій області. Опісля прощання обох поховали в рідних містах, передає поліція.

Дивіться також Після важкого поранення повернувся на фронт: загинув боєць із Кіровоградщини Сергій Дрогалев

Що відомо про загиблих правоохоронців?

Олексій Кривенко народився 23 липня 1987 року. Понад два десятиліття він присвятив службі в системі МВС. За цей час працював у карному розшуку та секторі дізнання, а з серпня 2025 року обіймав посаду старшого дільничного офіцера поліції у Дружківці.

Під час війни, ризикуючи власним життям, документував наслідки російських обстрілів і допомагав евакуйовувати мирних жителів.

2 березня капітан поліції загинув унаслідок удару російської авіабомби. У нього залишилися батьки, дружина та двоє дітей. Попрощалися з правоохоронцем у Хмельницькому, де нині проживає його родина.

Артур Горелов народився 4 березня 1991 року. Майже 17 років свого життя він присвятив службі. Кар'єру розпочав у Донецьку на посаді дільничного офіцера. У 2014 році переїхав до Маріуполя, де працював у різних підрозділах поліції – від кадрового забезпечення до роти поліції особливого призначення.

Із 2024 року обіймав посаду старшого інспектора вибухотехнічної служби ГУНП у Донецькій області. Під час служби, ризикуючи життям, виїжджав на місця обстрілів, знешкоджував вибухонебезпечні предмети та фіксував злочини російських військових проти мирного населення.

3 березня під час розмінування в селищі Біленьке майор поліції загинув унаслідок атаки ворожого FPV-дрона. Артур був єдиним сином у своїх батьків. Поховали поліцейського у Дніпрі.

Обидва правоохоронці самовіддано виконували службу навіть під обстрілами. Безпека людей для них завжди була важливішою за власне життя. Вони були надійною опорою для колег і справжніми захисниками своєї країни.

Прощання з Героями / Фото поліція

Останні новини про втрати України у війні