Поліцейські вимагали 150 тисяч у потерпілого від кібершахрайства

В Івано-Франківську СБУ викрила двох працівників кіберполіції на отриманні хабаря. Правоохоронці вимагали 150 тисяч гривень у чоловіка, який постраждав від кібершахрайства.

Гроші від потерпілого вимагали старший інспектор та інспектор відділу протидії кіберзлочинам. Фігурантів затримали в момент отримання хабаря.

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Кіберполіцейські вимагали хабар у потерпілого

Бізнесмен в Івано-Франківську звернувся до кіберполіції з заявою про злочин. Він повідомив, що хакери намагалися викрасти з його банківського рахунку 900 тисяч гривень. Втім банк заблокував транзакцію як підозрілу.

Для розблокування коштів чоловік мав надати в банку документ про відкриття кримінального провадження за фактом спроби крадіжки грошей з рахунку.

Кіберполіцейські гарантували чоловіку повернути доступ до власних коштів за "винагороду" – 150 тисяч гривень. Затримали фігурантів на "гарячому" – в момент отримання хабаря,

– мовиться у повідомленні СБУ.

СБУ затримала старшого інспектора та інспектора відділу протидії кіберзлочинам у службовому приміщенні після того, як вони отримали всію суму.

Наразі відкрито кримінальне провадження за статтею 368 "Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою".

Затриманим працівникам кіберполіції планується повідомити про підозру у скоєнні злочину.