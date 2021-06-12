Переправляли осіб через держкордон: поліцейські на Волині викрили незаконну схему

На Волині правоохоронці 12 червня здійснили одразу 8 санкціонованих обшуків. Поліцейські завітали до людей, яких підозрюють в організації схеми з незаконного переправлення осіб через кордон.

До обшуків довелося залучити спецпризначенців. Так, поліцейським вдалося викрити масштабну схему незаконного переправлення людей через державний кордон України.

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Як діяла схема

Група місцевих мешканців прикордонних сіл Волині організувала незаконне переправлення завербованих осіб через держкордон. Їх споряджали сигаретами та човнами й допомагали через річку Західний Буг потрапити у сусідню державу.

У Польщі сигарети реалізовували й отримували в середньому, від одного ящика тютюну, до тисячі доларів США. В нацполіції кажуть, що задокументували вже 5 таких епізодів,

– зазначили правоохоронці.

Під час обшуків у восьми фігурантів справи знайшли:

мобільні термінали,

радіокеруючі літаки,

біноклі,

тепловізори,

радіостанції,

надувні човни та жилети для плавання,

рушниці та патрони.

Також правоохоронці вилучили транспортні засоби, які помістили на арештмайданчик. На все вилучене майно накладуть арешт.

Якщо провину фігурантів справи доведуть, їм загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 7 років з позбавленням права обіймати певні посади.

Що виявили поліцейські під час обшуків / Фото Нацполіції