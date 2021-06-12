Переправляли осіб через держкордон: поліцейські на Волині викрили незаконну схему

12 червня 2021 , 16:00
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Джерело:

Нацполіція Волині

На Волині правоохоронці 12 червня здійснили одразу 8 санкціонованих обшуків. Поліцейські завітали до людей, яких підозрюють в організації схеми з незаконного переправлення осіб через кордон.

До обшуків довелося залучити спецпризначенців. Так, поліцейським вдалося викрити масштабну схему незаконного переправлення людей через державний кордон України.

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Як діяла схема

Група місцевих мешканців прикордонних сіл Волині організувала незаконне переправлення завербованих осіб через держкордон. Їх споряджали сигаретами та човнами й допомагали через річку Західний Буг потрапити у сусідню державу.

У Польщі сигарети реалізовували й отримували в середньому, від одного ящика тютюну, до тисячі доларів США. В нацполіції кажуть, що задокументували вже 5 таких епізодів,
– зазначили правоохоронці.

Під час обшуків у восьми фігурантів справи знайшли:

  • мобільні термінали,
  • радіокеруючі літаки,
  • біноклі,
  • тепловізори,
  • радіостанції,
  • надувні човни та жилети для плавання,
  • рушниці та патрони.

Також правоохоронці вилучили транспортні засоби, які помістили на арештмайданчик. На все вилучене майно накладуть арешт.

Якщо провину фігурантів справи доведуть, їм загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 7 років з позбавленням права обіймати певні посади. 

Що виявили поліцейські під час обшуків / Фото Нацполіції

 

Автор: Альона Захарова