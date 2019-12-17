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      Сутички під Радою: протестувальники розбили вікна і розібрали бруківку, є затримані

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      Тривають сутички під Радою / 24 канал

      Сутички поблизу Верховної Ради набирають обертів. Протестувальники перебувають в оточенні поліції. Кількох учасників мітингу вже затримали.

      Наразі відомо, що в результаті сутичок постраждав чоловік. Його стан – середньої важкості. Поранені протестувальники і правоохоронці. Кілька разів повз місце сутичок проїжджали карети швидкої допомоги.

      Читайте також: Сутички на мітингу проти ринку землі: постраждали журналісти та поліцейські – відео

      За словами кореспондентки 24 каналу, час від часу чути вибухи. Пошкоджені вікна у готелі "Київ", де проживають народні депутати.

      сутички під радою ринок землі
      Медики надають допомогу непритомному чоловіку // 24 канал, Андрій Костюк

      З парламенту нікого не випускають, всі виходи заблоковані. Поліція знесла намети мітингувальнів. У відповідь вони почали кидати у правоохоронців каміння, палиці, пляшки. 

      У поліції повідомили, що неодноразово закликали протестувальників припинити пропиправні дії.

      Незважаючи на прохання співробітників поліції протестувальники спробували встановити ще один військовий намет, ігноруючи попередження та застереження правоохоронців, 
      – повідомили у пресслужбі поліції Києва.

      Наразі поліцейські знову демонтували намети. Найактивніших протестувальників затримали, їх доставляють в управління поліції. 

      протести мітинг київ ринок землі поліція
      Протестувальники розібрали бруківку // 24 канал, Андрій Костюк

      поліція київ мітинг
      Поліція знесла намети мітингувальників // 24 канал, Андрій Костюк

      київ мітинг земля
      У результаті конфліктів один чоловік отримав травми середньої важкості // 24 канал, Андрій Костюк

      мітинг київ ринок землі
      Протестувальники виступають проти законопроєкту про ринок землі // 24 канал, Андрій Костюк

      Сутички під Верховною Радою: онлайн

      Поліція оточила мітингувальників: дивіться відео

      Поранені протестувальники і поліцейські: відео

      Сутички поблизу Ради набрали нових обертів: дивіться відео

      Відео 24 каналу: що відомо про сутички під Радою

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики
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