Сутички під Радою: протестувальники розбили вікна і розібрали бруківку, є затримані

Сутички поблизу Верховної Ради набирають обертів. Протестувальники перебувають в оточенні поліції. Кількох учасників мітингу вже затримали.

Наразі відомо, що в результаті сутичок постраждав чоловік. Його стан – середньої важкості. Поранені протестувальники і правоохоронці. Кілька разів повз місце сутичок проїжджали карети швидкої допомоги.

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За словами кореспондентки 24 каналу, час від часу чути вибухи. Пошкоджені вікна у готелі "Київ", де проживають народні депутати.



Медики надають допомогу непритомному чоловіку // 24 канал, Андрій Костюк

З парламенту нікого не випускають, всі виходи заблоковані. Поліція знесла намети мітингувальнів. У відповідь вони почали кидати у правоохоронців каміння, палиці, пляшки.

У поліції повідомили, що неодноразово закликали протестувальників припинити пропиправні дії.

Незважаючи на прохання співробітників поліції протестувальники спробували встановити ще один військовий намет, ігноруючи попередження та застереження правоохоронців,

– повідомили у пресслужбі поліції Києва.

Наразі поліцейські знову демонтували намети. Найактивніших протестувальників затримали, їх доставляють в управління поліції.



Протестувальники розібрали бруківку // 24 канал, Андрій Костюк



Поліція знесла намети мітингувальників // 24 канал, Андрій Костюк



У результаті конфліктів один чоловік отримав травми середньої важкості // 24 канал, Андрій Костюк



Протестувальники виступають проти законопроєкту про ринок землі // 24 канал, Андрій Костюк

Сутички під Верховною Радою: онлайн

Поліція оточила мітингувальників: дивіться відео

Поранені протестувальники і поліцейські: відео

Сутички поблизу Ради набрали нових обертів: дивіться відео

Відео 24 каналу: що відомо про сутички під Радою