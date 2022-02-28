Поліцейських не брали у полон в Мелітополі, – Нацполіція

У Національній поліції зауважили, що поліцейських не брали у полон у Мелітополі та Токмаку. Тож ця інформація не відповідає дійсності.

Як передає Запорізька обласна державна адміністрація, у Нацполіції спростовують інформацію про потрапляння в полон поліцейських у Токмаку та Мелітополі.

До теми В зоні ООС збили російський літак під Маріуполем, – Арестович про стан справ на Донбасі

Інформація щодо потрапляння в полон співробітників поліції у Токмаку та Мелітополі не відповідає дійсності,

– йдеться у повідомленні.

Раніше російськомовний українець з Мелітополя емоційно зустрів російських окупантів. І, не надто добираючи слів, висловив особисто свою позицію загарбникам.

Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дiзнаватися важливi новини.