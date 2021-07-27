Поліцейських, які затримали "слугу народу" Брагара, та їхнє керівництво покарали, – ЗМІ

Службове розслідування щодо поліцейських, які затримали "слугу народу" Євгенія Брагара, завершили. Його результати підтвердили, що патрульні порушили інструкцію.

Вони не включили під час зупинки нагрудні камери. Через це до них та їхніх керівників застосували дисциплінарне стягнення.

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Патрульним, які зупинили автомобіль "слуги народу" Євгена Брагара оголосили про догану, командира роти – знизили на посаді, а командиру батальйону повідомили про зауваження.

Що відомо про скандал між Брагерем та патрульними

Після виконання дисциплінарного стягнення усі правоохоронці повернуться до своїх безпосередніх службових обов'язків.

На початку липня київські патрульні зупинили автомобіль, за кермом якого перебував скандальний "слуга народу" Євгеній Брагар. Між ними спалахнула суперечка. Правоохоронці запідозрили, що політик – під наркотиками. Сам Брагар стверджував, що такі звинувачення посипалися лише після того, як йому нібито натякали на хабар, а він відмовився. За словами політика, патрульні не представилися й хамили йому.

Народний обранець написав заяву на патрульних, через це у поліції розпочали службове розслідування. З'ясувалося, що на початку спілкування з Брагарем вони не увімкнули бодікамери. Згодом Брагар повідомив, що отримав результати тесту – наркотиків в його організмі не виявили. Права, які забрали у нього до остаточних результатів експертизи, вже повернули.