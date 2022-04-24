Поліцейський екіпаж, що рятує жителів зруйнованої ворогом Мар’їнки, люди прозвали "Білий янгол"

Мешканці Мар'їнки вже більше місяця живуть без електрики та води. Патрульна група із Курахового щодня вивозить людей із фронтового міста та за можливості довозить гуманітарну допомогу в гарячу точку.

Патрульний Руслан Лукомський розповідає, що люди не надто хочуть виїжджати з Мар'їнки, кажуть "я на своїй землі, це мій дім і я не хочу його залишати", а їдуть вже тоді, коли нічого не залишається.

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Працюємо з населенням, щоб розуміти, скільки людей залишилося, скільки допомоги потрібно. Пропонуємо евакуацію, просимо берегти життя,

– кажуть патрульні.

"Білий янгол" – патрульний екіпаж

На максимальній швидкості "білий янгол" – так прозвали екіпаж місцеві, їде на місце евакуації. Вдалось врятувати пенсіонерку із осколковим пораненням легені.

Є згуртованість, люди діляться між собою їжею, водою. А на нас кажуть: дід мороз приїхав, подаруночки привіз. А ще кличуть "білим ангелом" через колір нашої автівки,

– зізнається Рустам.

Група поліції працює цілодобово у Красногорівці, саме сюди евакуюють цивільних із фронтової Мар'їнки. Співробітники патрулюють місто, протидіють мародерству та виявляють ворожих коригувальників.



Патрульні не лише евакуюють місцевих, а й привозять гуманітарну допомогу / Telegra.ph

Нагадаємо, що у Луганській області російські окупанти безперервно обстрілюють міста та села. Очільник ОВА Сергій Гайдай через критичну ситуацію в області постійно закликає мешканців до евакуації. Відтак, 23 квітня вдалось евакуювати 52 людини з Попасної, де зараз найважча ситуація, ще 32 з Лисичанська та 30 людей з Сєвєродонецька, зазначив Гайдай.