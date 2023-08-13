Називав "бидлом": одеського поліцейського, який відправив провокатора у нокаут, відсторонили

В Одесі трапився конфлікт між патрульним та порушником, на якого він виписав протокол. Чоловік почав провокувати правоохоронця й отримав на горіхи.

Відео інциденту поширили у низці телеграм-каналів. У патрульній поліції Одещини прокоментували скандал.

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Патрульний вдарив порушника, який його провокував

У соціальних мережах 12 серпня почало ширитися відео нібито побиття чоловіка одеськими патрульними. Цей інцидент трапився 1 серпня.

На ролику можна побачити, як чоловік в агресивній формі вимагав від патрульних дати вписати пояснення у протокол. Під час розмови він провокував та ображав правоохоронців. Варто зауважити, що його дружина підтримувала такі дії та знімала все на телефон.

Зрештою, один із патрульних застосував фізичну силу, після чого провокатор впав на землю.

Дивіться відео з місця події

У патрульній поліції Одещини розповіли, що поліцейські запросили чоловіка до управління патрульної поліції, щоб розглянути справу про порушення ним правил дорожнього руху.

Під час розмови та підготовки до розгляду справи про адміністративне правопорушення вищевказаний громадянин почав висловлюватись нецензурною лайкою в сторону працівників поліції, також навмисно пошкодив бланк адмінпротоколу та постійно проявляв агресію,

– мовиться у повідомленні.

Чоловіка доставили до відділку поліції для подальшого з'ясування справи. В цей час в місті оголосили повітряну тривогу, тому патрульні разом з порушником вирушили до укриття.

Дорогою він поводився агресивно, провокував поліцейських та лаявся. Патрульні неодноразово просили його припинити, однак нічого не допомагало.

"Під час конфлікту один з поліцейських неодноразово попереджав громадянина про припинення порушення, а згодом застосував фізичну силу", – розповіли в патрульній поліції.

На місце події інспектори негайно викликали швидку медичну допомогу, але чоловік від неї відмовився.

За вказаною подією призначили службове розслідування. Поліцейського відсторонили від виконання службових обов'язків.