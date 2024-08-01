На Рівненщині експоліцейській, яка влаштувала смертельну ДТП, повідомили про підозру

На Рівненщині колишній поліцейській повідомили про підозру у вчиненні ДТП, унаслідок якої загинула 58-річна жінка. Якщо провину водійки доведуть у суді, їй загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортом.

Про це повідомили у Рівненській обласній прокуратурі. За даними слідства, 21 жовтня 2023 року поліцейська вчинила смертельну ДТП у Здолбунові.

Дивіться також 22-річна нетвереза водійка влаштувала погоню у Києві: тікала від патрульних і врізалась у дерево

"Будучи поза службою, 30-річна жінка на власній автівці Nissan X-Trail, рухаючися з перевищенням швидкості, допустила наїзд на 58-річну місцеву жительку, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переході", – ідеться у повідомленні прокуратури.

Постраждала від отриманих травм померла в лікарні наступного ранку.

Зазначають, що наразі вирішується питання обрання запобіжного заходу, із правоохоронних органів фігурантку вже звільнено.

Що загрожує жінці

Колишній поліцейській інкримінують порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілої. Їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий строк або без такого.

Досудове розслідування здійснюють слідчі ДБР.

Довідково. За даними Патрульної поліції, з 1 січня по 30 червня 2024 року в Україні зафіксовано 11 193 ДТП.