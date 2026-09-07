Про це повідомили у Нацполіції.

Що відомо про стрілянину?

Подія сталася 7 вересня у Солом’янському районі Києва. Правоохоронці Солом’янського управління поліції прибули на виклик через повідомлення про домашнє насильство.

За отриманою поліцейськими інформацією, син застосовував фізичне насильство щодо своєї матері та намагався її задушити. Під час з’ясування обставин чоловік кинувся на правоохоронця. У відповідь працівник поліції застосував табельну вогнепальну зброю.

Від отриманих поранень нападник помер. Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група.

Також обставини інциденту встановлюють представники внутрішньої безпеки та Державного бюро розслідувань.

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У Святошинському районі Києва 4 вересня сталася детонація боєприпасу, внаслідок якої постраждали четверо людей. За попередніми даними поліції, один із чоловіків просто на вулиці підірвав боєприпас і отримав тілесні ушкодження. Ще троє людей, які перебували поруч, також постраждали.

На місці працювала слідчо-оперативна група та вибухотехніки, які встановлюють усі обставини події. Правоохоронці також з’ясовують, звідки у чоловіка був боєприпас.

В Одесі 29 серпня сталася трагедія зі стріляниною в одному з багатоквартирних будинків Київського району міста. За попередніми даними, 50-річний чоловік із мисливської рушниці відкрив вогонь по членах своєї родини. Унаслідок стрілянини його батьки загинули на місці, а брат отримав травми.

Коли на місце прибули поліцейські, чоловік застрелився. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії.