Під Харковом поліцейський збив на смерть 15-річну дівчинку: його ще досі не затримали

У мережі шириться інформація про те, що у Харківській області працівник поліції на смерть збив 15-річну дівчинку. У ДБР розпочали розслідування.

2 серпня в районі населеного пункту Пісочин водій на смерть збив на пішохідному переході 15-річну Альбіну Харченко. Попередньо, за кермом автомобіля був київський поліцейський Ярослав Якименко.

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Що відомо про смертельну аварію

Прессекретар територіального управління Державного бюро розслідувань Олександр Білка розповів KHARKIV Today, що автомобіль наїхав на дівчинку, яка переходила дорогу по пішохідному переході.

За даними журналістів, того дня Альбіна поверталася з Пісочина додому до Коротича – вона була на репетиції театрального гуртка. Альбіна переходила дорогу по пішохідному переходу і вела в руках велосипед. Внаслідок наїзду авто дитина загинула на місці.



Альбіна поверталася з гуртка / фото з інстаграму Валентини Лаптій

За словами Білки, на місце ДТП одразу прибули співробітники ДБР і попередньо встановили, що водій був тверезий.



Місце, де водій збив Альбіну / Фото "Суспільне"

Спершу дані про аварію опублікував блогер із Харкова Женя Зуб. Він показав кадри з місця ДТП та першим заявив, що за його даними, за кермом автомобіля був співробітник центрального апарату внутрішньої безпеки Якименко Ярослав Леонідович. А активістка та засновниця БФ "Схід Фенікса" Валентина Лаптій повідомила, що винуватця аварії відпустили.

02.08.2023 року її життя забрав держслужбовець, представник поліції з Києва – Якименко Ярослав Леонідович, який збив цю дитину на пішохідному переході та залишився на волі. Ви чуєте? 40 поліцейських його прикривали та відпустили. А адвокат сказав, що "постраждалих немає",

– написала вона.

Якименка відсторонили

Олександр Білка підтвердив, що за попередніми даними за кермом авто був Ярослав Якименко. Наразі його не затримано. Прессекретар ДБР повідомив, що наразі проводяться експертизи й рух справи залежатиме від експертизи та висновків.

Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України заявив, що призначене службове розслідування. А Якименка відсторонили від виконання обов'язків.

Мережею шириться інформація про ДТП, що трапилась на Харківщині за участю працівника Департаменту внутрішньої безпеки НПУ. Він, повертаючись з відрядження, на службовому автомобілі смертельно збив 15-річну дівчинку. За результатами медичного освідування, водій був тверезий,

– сказали в Департаменті.

Там також повідомили, що розслідування за вказаним фактом здійснюють слідчі ДБР – вони розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Керівництво Департаменту внутрішньої безпеки цілковито сприяє розслідуванню ДБР. Приносимо щирі співчуття рідним загиблої дівчинки! Призначене службове розслідування, поліцейський відсторонений від виконання обов'язків,

– додали у відомстві.

Про те, чи готується поліцейському підозра, наразі не повідомлялося. У коментарі "Суспільне" прессекретар ДБР Олександр Білка сказав, що призначені необхідні експертизи й вона там вона не одна.

Вони (експертизи – 24 Канал) важливі для слідства й після цього ми можемо говорити про якийсь рух далі у цьому кримінальному провадженні,

– сказав він.

Батьки провели Альбіну в останню путь

Адвокат сім'ї Альбіни Харченко Андрій Бежанський заявив журналістам, що батьки загиблої дитини ще не спілкувалися зі слідчими. І потерпілих у справі офіційно поки що немає.

Дівчинку збив позашляховик. Мати ще не може прийти до тями, батько біля неї, а також брат і сестра. Будемо більш активно брати участь у розслідуванні як сторона потерпілих, але ще потерпілих у справі формально не існує, тому що потрібно подавати заяви, виносити відповідні рішення, не до цього ще було,

сказав він.

З дівчинкою попрощалися у Коротичах 4 серпня. У 2023 році вона закінчила 9 клас.

Прощання з Альбіною Харченко: фото "Суспільне"