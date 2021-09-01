Поліція Чернівецької області отримала нового очільника: фото представлення

На Буковині призначили нового очільника поліції області. Відтепер цю посаду обійматиме полковник Руслан Дударець.

Представлення відбулося за участі голови Чернівецької облради Олексія Бойка, керівників інших правоохоронних структур та представників місцевої влади.

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У Чернівцях 1 вересня представили нового керівника Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області. Начальником став полковник поліції Дударець Руслан Миколайович,

– йдеться у повідомленні.

Руслан Дударець: що відомо

Народився Руслан Дударець 13 серпня 1979 року в селі Селичівка Київської області.

У 2000 році він закінчив Національну академію внутрішніх справ, у 2009 році – магістратуру Академії управління МВС за спеціальністю правознавство, кандидат юридичних наук.

З 2015 до 2017 року обіймав посаду заступника начальника Головного слідчого управління – начальник управління Національної поліції України.

З 2017 до 2021 року був заступником начальника Головного слідчого управління – начальник управління організації роботи та методичного забезпечення Нацполіції.

У серпні попередній начальник Нацполіції у Чернівецькій області Анатолій Дмитрієв пішов з посади.

На Буковині призначили нового очільника поліції області / Фото Чернівецької обласної ради