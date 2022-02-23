Поліція підсилює свої підрозділи в зоні ООС

Поліцейські також служать у зоні проведення операції Об'єднаних сил. У зв'язку зі загострення ситуації на Донбасі їхні позиції підсилять.

Відповідну заяву про підсилення позицій поліцейських у зоні ООС на брифінгу розповів заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич, повідомляє 24 канал.

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Поліція підсилює підрозділи в зоні ООС

Фацевич зазначив, що поліцейські у посиленому форматі несуть службу у зоні ООС. Однак керівництво Нацполіції вирішило підсилити позиції своїх співробітників.

Прийняте рішення підсилити їх додатковими силами. Окремо нададуть інформацію про кількість, а також про те, які засоби ми направлятимемо у зону ООС,

– повідомив заступник глави поліції.

Він додав, що підмога на Донбас прибуде до кінця тижня. Основні сили Нацполіції, які виконують завдання у межах ООС, продовжать боротися з агресією Росії. Водночас підсилення забезпечуватиме тил.

Крім того, глава Нацполіції прийняв рішення щодо формування резервів. "Поліція готова забезпечити резерв спецпризначенців у кількості приблизно 6 тисяч людей", – додав Фацевич. А також уточнив, що їх відправлятимуть у місця, де виникатиме небезпека.

Ситуація на Донбасі: останні новини

Російські найманці почали активніше обстрілювати українські позиції, починаючи з 17 лютого. Гостра фаза агресії зі сторони окупантів триває й досі.

За добу 22 лютого бойовики відкривали вогонь 96 разів, 81 з яких із застосуванням важкого озброєння. Внаслідок обстрілу один український військовий отримав осколкові поранення, несумісні з життям. Ще одного бійця поранили, він перебуває у лікарні. Крім того, п'ятеро українських захисників бойове травмування.

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