Поліція екстрадувала "злодія в законі" із санкційного списку РНБО "Кобу Руставського"

Поліцейські екстрадували до Іспанії "злодія в законі" із санкційного списку РНБО на прізвисько "Коба Руставський". Кажуть, що він був "опікуном" "коронованих" злочинців.

Про це стало відомо 6 квітня, але "Кобу" затримали ще у грудні 2021 року за статтею щодо кримінальних правопорушень за межами України.

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Суд застосував до "вора в законі" екстрадиційний арешт та відправив до СІЗО.

Іспанія розшукувала "Кобу"

З 2016 року "Кобу Руставського" розшукують правоохоронні органи Іспанії за вчинення особливо тяжких злочинів. Мовиться про створення злочинної організації, замовне вбивство у Франції та зберігання вкраденого майна.

Стверджують, що він був так званим "опікуном" "коронованих" представників злочинного світу Іспанії.

"Авторитета" передали Іспанії

5 квітня поліцейські передали "авторитета" іноземним колегам. В Іспанії злодію в законі" може загрожувати до 24 років ув'язнення.

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