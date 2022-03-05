Поліція еквакуювала журналістів Sky News після того, як їх обстріляли російські диверсанти

Поліція еквакуювали журналістів британського видання Sky News після того, як їх обстріляли російські диверсанти. На команду з 5 медійників напали, коли вони перебували в авто.

Усе відбулося після невдалої спроби відвідати Бучу під Києвом 28 лютого. Про це розповів голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко.

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Як трапився інцидент

Головного кореспондента Sky News Стюарта Рамзі разом з оператором Річі Моклером обстріляли. Диверсанти поцілили Рамзі у нижню частину спини, а Моклер отримав 2 патрони у бронежилеті.

За словами медійників, спершу вони подумали, що їх помилково обстріляв блокпост української армії. Вони кричали про те, що є журналістами, та просили зупинитися.

Мене вразило те, що постріл – це не так боляче. Справді, це було більше схоже на удари кулаками,

– розповів Рамзі.

Зрештою, групі у складі продюсерів Мартіна Воулза та Домініка Ван Хеердена, а також місцевого продюсера Андрія Литвиненка вдалося втекти з машини та стрибнути на насип біля дороги.

Згодом вони знайшли притулок у сусідньому гаражі й через кілька годин їх врятувала українська поліція. Журналістам повідомили, що бойовики були диверсантами російської розвідки.

Російські диверсанти обстріляли британських журналістів: дивіться відео Sky News

"Нам дуже пощастило. Однак тисячі українців гинуть, а сім'ї стають мішенню російських бойових загонів, як і ми", – додав журналіст Рамзі.

Телевізійну знімальну групу вже евакуювали до Великої Британії.

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